【NBA】上海賽引出「賣國論」　球迷遭嘲諷「跪族籃孩」

圍繞NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）涉港言論事件持續發酵。在上海登場的NBA首場季前賽，中國球迷「座無虛席」在網絡引發批評。有反對NBA人士認為這是「跪低」，諷刺前去看球人士是「跪族籃孩」。

早前中國多家官方和商業機構紛紛站隊表態封殺火箭隊和NBA，不少民眾亦在社交媒體發聲助陣抵制風潮。但輿論風向在10月10日出現微妙變化。

儘管抵制聲音不斷，但10月10日的NBA在上海的首場季前賽如期登場。從媒體披露的球場內景可以看出，可謂是「座無虛席」。

隨後，這些球場內的照片在境外網絡引發集體嘲諷，「NBA China Game」成為Twitter上的熱門話題，不少人配發圖片並說「這就是中國的抵制」，美國評論員Darren Rovell直接稱，這場對決NBA總裁施華（Adam Silver）贏了。

此事一經炒作後，中國民間部分輿論「怒不可遏」，特別是社交媒體徹底「炸鍋」，狠批這些看球的球迷沒有國家意識，更有聲音指，有球迷拿五星紅旗給球星簽名是在犯法。

有海外中國留學生抱怨，上述球迷的行為已經讓他們前期的維護國家的努力白費。更有中國網友拿此事打臉外交部發言人耿爽此前「看看中國民意」的言論。

為發泄憤怒，中國微博甚至出現專門熱詞——跪族籃孩，並給出釋義：專指2019年10月10日上海某籃球館內，入場支持NBA中國賽，而導致整個國家被嘲諷的中國球迷。

中國央視官微還於10月11日和12日連續發佈的「學學這個養護膝蓋的方法」「別讓你的關節提前『退休』」養生微博均被上述網友「解釋」為「不要跪，不能當跪族」。