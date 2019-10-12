NBA巡迴展在北京提前結束

美國男子職業籃球聯賽（NBA）球隊休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫利（Daryl Morey）因此前在Twitter發文支持香港反修例示威者而陷入輿論漩渦。

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俄羅斯衛星通訊社10月12日報道，在北京藍色港灣「央・美術館」舉辦的「NBA巡迴展-京彩無限」在休斯敦火箭隊事件引發的中美價值觀衝突背景下，不得不提前將近1個月草草收場。

「NBA巡迴展-京彩無限」 （NBA Exhibition-Unstoppable Beijing）自7月下旬開展以來受到中國NBA球迷的熱烈追捧。此前由於參觀情況過於火爆，主辦方原計劃將本次展覽延期至11月10日。

針對NBA事件是否對本次巡迴展造成影響，展覽票務中心的工作人員表示：「這個事情肯定有影響。因為之前參觀的人很多，我們本打算延期到11月10日，但現在無法延期，就到原計劃的10月13日晚上8時。」

然而記者發現，當天展覽票務大廳僅有幾位工作人員，並沒有參觀球迷。而通往展覽的樓梯，裝飾着各種NBA的標誌和球員照片，曾是球迷合影的「打卡」點，如今也沒有一位球迷。

由於莫利的涉港言論觸碰了中國底線，一時間中國從民間到官方都掀起了抵制NBA的聲浪，中國央視體育頻道10月8日宣布立即暫停NBA賽事轉播。在此之前，NBA與央視已經合作將近30年。

NBA的贊助商體系也出現集體「跳船」的現象。中國地區近20個品牌與NBA展開合作，受此影響，包括李寧、安踏等多家中國本土品牌已經明確表示譴責並抵制這一行為。而剛剛以5年15億美元簽約的騰訊體育也表示暫停轉播NBA賽事。