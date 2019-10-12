【火箭運輸船】曾運輸長征五號七號火箭　兩艘「遠望號」今出海

中國兩艘「遠望號」火箭運輸船周六（12日）駛離中國衛星海上測控部碼頭，執行海上運輸任務。

遠望號是中國首型專用火箭運輸船，此次出航的兩艘船，更曾經執行過長征五號運載火箭貨櫃、長征七號運載火箭貨櫃從天津至海南的海上運輸任務。自入列以來，單船累計航行超過4萬海里，圓滿完成十多次海上運輸任務。

遠望號是中國首型專用火箭運輸船。（微博）

據內地官媒報道，為確保本次任務順利圓滿，運輸船編隊科技人員提前進入任務準備程序，先後安排更新電子海圖，提前熟悉航道，全面維護保養主要設備，對吊裝操作等重點工作展開10多次針對性訓練考核，使全部人員和設備均以最佳狀態出航。

遠望號火箭運輸船是中國首型專用火箭運輸船，2012年4月1日在江南造船廠開工建造，2013年5月6日交付中國衛星海上測控部。遠望號船長130米、寬19米、高37米，滿載排水量約9000噸，抗風能力可達12級以上。船上安裝兩部120噸級起重機，能夠安全吊裝大型火箭或火箭分段貨櫃；還有設計安裝一整套海上環境保障系統和減搖減振設備，使火箭貨艙內溫度、濕度、鹽度，以及火箭貨櫃過載環境數據實測值優於鐵路和公路運輸。

（環球時報）