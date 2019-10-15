江蘇5歲腦炎患兒被輸錯藥死亡　2名當值護士遭辭退

江蘇宜興人民醫院日前發生嚴重醫療事故，一名5歲腦炎患兒輸液時，護士錯將醫囑甘露醇（Mannitol）拿成甲硝唑（Metronidazole）。當天下午，患兒被轉往蘇州兒童醫院救治，最終診斷為急性壞死性腦病（ANE），當晚因搶救無效死亡。 對此，宜興市衛生健康委員會（衛健委）今天（15日）凌晨發布通報稱，當值2名護士已被辭退，目前醫院與家屬就善後事宜達成一致。

涉事的宜興市人民醫院。（網上圖片）

據內媒報道，死亡的患兒姓朱，9月8日下午因「病毒性腦炎」入住該院，醫院給予針對性治療。期間，患兒病情加重，當值護士卻注射錯誤藥物甲硝唑。直到發現輸錯藥時，一整袋甲硝唑已輸入患兒體內，此後孩子病情加重，當天醫治無效去世。

家屬提供的輸液單顯示，醫囑原本為劑量75毫升的「20%甘露醇注射液」，但朱宸熠輸下的卻是100毫升的「甲硝唑氯化鈉注射液」。涉事醫院出具的住院診療記錄顯示，朱宸熠入院診斷為「病毒性腦炎（精神型）」，住院後經過治療症狀無好轉，「仍有高熱，胃納較差，臨床未癒」，出院診斷與入院診斷相同。

市衛健委通報指，事發後市衛健委立案調查，經初步調查，確認當班護士違反操作規範，誤輸甲硝唑。醫院已對2名當值護士作出辭退的決定。市衛健委等相關部門將依據最終調查結果，對相關人員依法依規作出處理。

通報又指，市衛健委對患兒的不幸死亡深感惋惜和痛心。目前，醫院已與患兒家屬就善後事宜達成一致。同時，市衛健委在全系統開展醫療風險排查，嚴格落實核心制度，吸取教訓，舉一反三，確保民眾就醫安全。

而媒體昨日（14日）報道稱，患兒家屬表示，宜興市衛健委和涉事醫院周日（13日）曾組織家屬協商處理此事。見面會上，涉事醫院院方表示，根據專家進行的事故鑑定，院方只承擔「輕微責任」，雙方並未達成一致性意見。

（綜合報道）