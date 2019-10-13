【無錫高架橋坍塌】江蘇發起「治超」行動：遏制貨車超限超載運輸

江蘇無錫上周四（10日）傍晚有高架行車橋突然倒塌，多輛車被壓在瓦礫之下，致3死2傷。據事故救援指揮部發布的資訊，經初步分析，上跨橋側翻因運輸車輛超載所致。 據《澎湃新聞》報道，事故發生後，江蘇多個部門連日來召開緊急會議，安排部署「治超」工作，遏制貨車超限超載運輸。

報道指，10日晚，無錫事故現場救援剛進行，臨近的蘇州市亦馬上展開緊急行動，蘇州交通運輸局晚上9時召開緊急會議，並作出緊急部署，制訂「蘇州市公路橋樑安全隱患排查方案」，該局領導連夜組織人員開展公路超限超載執法行動。事發翌日（11日），江蘇省治超辦召開緊急會議並指出，「管住車輛、管住源頭」是當前治超工作的重中之重。

12日上午，江蘇省交通運輸廳亦召開電視電話會議，廳長陸永泉對交通運輸安全工作進行部署和安排。會議指出，江蘇當前「治超」工作形勢仍然嚴峻，強調要「全面保持高壓態勢」，不僅要查處超限超載車輛，對貨運源頭企業亦要實施嚴格處罰，落實源頭企業的主體責任，還要利用動態稱重檢測數據、收費站計重數據，對違法超限超載車輛實施非現場執法，提升查處效率。

無錫市交通局在12日上午亦舉行治超緊急會議。會議要求「要提高思想認識，以對人民群眾高度負責的態度切實抓好抓實公路治超工作」。

（澎湃新聞）