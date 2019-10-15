三遊客被困海拔六千米山腰　西藏警方連夜徒步23公里救出

日前，廣東三名遊客在世界排名第十四位的8012米高峰希夏邦馬峰半山腰被困。西藏日喀則市吉隆縣公安局當晚合計出動二十余名救援人員，最終成功將三人救出。 由於定位位置與實際被困位置偏差，救援人員當晚在高海拔地區又徒步23.4公里才搜救到三名遊客。

最早參與救援工作的吉隆縣公安局民警張裕華說，10月4日21時許，他接到縣公安局110指揮中心的派警指令：三名遊客被困希夏邦馬峰半山腰。他立即與一名輔警和一名駕駛員前往救援。

警方尋獲求救的遊客。（西藏日報）

「被困者之一王先生的手機還有網路信號，我與他取得了微信聯繫，他給我發了一個微信定位」。驅車一個多小時後，張裕華一行步行近一個小時，到達定位地點。

然而，定位地點並不準確，張裕華一行未在定位地點看到被困者，他們在附近範圍也搜尋未果。張裕華一直嘗試與王先生發起位置共用，但信號斷斷續續，始終無法準確定位。

此後，吉隆縣公安局隨後增派二十余名救援人員趕赴現場，同時聯繫縣醫院救護車前往山腳國道處待命。10月5日凌晨2時許，增派人員到達現場開展大範圍搜救工作。高海拔、寒冷的天氣和長時間的負重搜索，搜救人員們也陸續出現了高原反應，經過短暫休整後，搜救工作繼續進行。

遊客獲救後被送往醫院。（西藏日報）

最終，在10月5日11時，搜救人員于海拔5980米處找到了三名被困遊客。此地點距離王先生最早發出的位置距離23.4公里。「從警多年，這是我第一次爬到這麼高的地方救人」，張裕華稱。

張裕華說，被找到時三人在帳篷內，均已體力透支並伴高原反應，其中一人甚至失去行動能力，「他衣服都穿不上了，小便都需要別人幫助」。民警輪流背三名遊客到達警車停靠地點，隨後立即驅車至急救車處送醫治療。

據悉，三名遊客系組隊赴藏爬山，其中一人是某登山協會的專業人士。三人想穿過希夏邦馬峰，卻在穿越過程中發生意外。三人中兩人年紀超過50歲，另一名37歲。兩名年長者經過救治後返回廣東。另一名獲救人員目前在林芝市人民醫院接受治療。

（西藏日報、澎湃新聞）