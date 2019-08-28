西藏組織百位高僧大德參加「活佛轉世管理培訓」

西藏自治區第一期宗教界代表人士活佛轉世管理專題培訓班23日在拉薩舉行開班儀式，來自西藏各寺廟的堪布、經師、活佛等百名高僧大德參加此次培訓。

西藏自治區政協副主席索朗仁增在開班儀式上發言稱，舉辦此次培訓，是為了讓藏傳佛教界代表人士系統地學習活佛轉世管理的法律法規、宗教儀軌及歷史知識，貫徹落實中國共產黨的治藏方略，堅持藏傳佛教中國化方向，維護西藏的宗教和睦、佛事和順、寺廟和諧。

活佛轉世管理培訓工作已經進行多年，圖為2016年活佛轉世管理培訓班結業儀式。（資料圖片）

當日，索朗仁增向參加培訓的高僧大德簡要介紹了活佛轉世系統的由來。他說，活佛轉世制度由噶舉派始創於13世紀，16世紀中葉被格魯派借用，此後成為藏傳佛教各教派普遍採用的傳承方式。

他說，早在1793年，清朝政府便制定了《欽定藏內善後章程二十九條》，對西藏的宗教事務、軍事、行政等進行了詳細規定，還確定了認定活佛轉世實行金瓶掣簽制度。

此後，為了沿襲歷史傳統，民國政府時期也先後頒佈了《管理喇嘛寺廟條例》《喇嘛轉世辦法》等。

中國官方發佈的信息稱，截至2018年12月，西藏自治區有藏傳佛教活動場所1787處，住寺僧尼4.6萬多人。中國頒佈了《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》，西藏自治區現有活佛358名，其中60多位新轉世活佛按歷史定製和宗教儀軌得到認定。

（中國新聞網）