【極罕見】深圳婦誕2男2女四胞胎　機會率僅百萬分之一

一位深圳媽媽9月在深圳市婦幼保健院誕下了2男2女四胞胎，四胞胎近日順利出院。據統計，全球四胞胎的出生機會率僅百萬分之一，實屬罕見。

一名深圳媽媽9月誕下了2男2女四胞胎，四胞胎近日順利出院。（南方plus客戶端）

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深圳市婦幼保健院方面解釋，這名媽媽懷上四胞胎，這對孕婦及胎兒都是挑戰。多胎妊娠32周以前的早產風險高達單胎的13倍，而因早產而死胎的風險比單胎增加了約5倍，新生嬰兒死亡的風險增加7倍。院方為這名媽媽進行會診，決定最大限度延長孕周，並制定了治療護理計劃。

這名媽媽於9月11日在該院進行了剖宮產手術。當日四胞胎順利分娩，胎齡為37周，體重分別為4.38磅、3.64磅、3.06磅和3.57磅，出生後立即轉入了新生兒重症監護室接受治療。

深圳市婦幼保健院新生兒科主任楊傳忠稱，四胞胎是早產嬰，出生體重低，各個器官系統發育不成熟，容易出現感染、呼吸困難、餵養不耐受，腹脹、腸道壞死、動脈導管未閉、顱內出血等緊急情況。四胞胎在醫院繼續住了一個月，接受治療和護理。

據悉，四胞胎於10月14日順利出院時，各項生命體徵平穩，生長發育良好。院方稱，出院後將有醫務人員繼續隨訪，監測四胞胎的各項生長發育指標。

（綜合報道）