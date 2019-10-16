【倫敦金騙案】湖北騙徒與香港公司合作　致366人損失2644萬元

湖北漢川法院近日審理一宗與「倫敦金」有關的詐騙案，受害人多達366人，涉額2644萬元（人民幣．下同）。 案情披露，設置騙局的運營團隊，是與香港一間名為「創利豐金業」的公司合作詐騙。

運營團隊的主腦謝某強於2017年5月，經與創利豐金業達成協議後，成為該公司下屬的一個運營中心，並在創利豐金業網絡平台上開設「創利豐118運營中心」帳戶，自行運營並發展下級代理。

疑似是「創利豐金業」的官方網站。（網頁截圖）

謝某強與創利豐金業約定返佣比例，客戶入金「一手」1000美元，創利豐金業收取50美元手續費、50美元點差。另外客戶每交易一手1000美元，平台會收取10%的手續費，創利豐金業收取其中15美元手續費。至於客戶的剩餘虧損金額，則由謝某強的運營中心與其下級代理自行約定返佣比例進行分成。

謝某強為配合網絡平台實施詐騙，建立名為「創利豐118運營中心」的股票直播群及股票微信群。其中謝某強負責全盤工作，多名同黨則分別擔任講師、財務主管、客服等工作。例如講師是負責向各下級代理拉進微信群及直播間內的被害人講課，財務工作是在直播間利用小號烘托氣氛、吹捧老師；客服工作是與創利豐金業的客服對接，協助下級代理熟悉交易軟件、開戶流程，解決下級代理提出的問題。

在2017年6月15日至2018年5月30日期間，謝某強等人以「118運營中心」名義發展30多個下級代理，誘騙425名普通投資者開戶註冊，除了34人未曾進行交易外，絕大部分的366人最終都出現資金虧損，總金額達2644萬元。謝某強等人因此得到創利豐金業的228萬元返佣。

全部被告在庭審中都表示認罪認罰，全案將擇期宣判。（漢川市檢察院微信公眾號）

據了解，創利豐金業網絡平台會收取交易金額10%的高額手續費，並制定100倍高額交易杠桿、資金低於50%時對被害人帳戶進行強制平倉等一系列不平等交易規則，造成被害人投入的資金在短時間內大量虧損。

檢察院指控，謝某強等12名被告以非法占有為目的，設置騙局，隱瞞投資、交易真實情況，採取反向引導、誘導客戶頻繁買賣以收取高額手續費等手段，騙取他人財物，數額特別巨大，應當以詐騙罪追究其刑事責任。全部被告在庭審中都表示認罪認罰，全案將擇期宣判。

（漢川市檢察院微信公眾號）