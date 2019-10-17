大熱古裝劇《陳情令》開演唱會　門票5秒售罄　黃牛炒至最高15萬

內地古裝劇《陳情令》播出首周網絡點擊量超過5億，讓主演肖戰、王一博爆紅，兩人古裝扮相迅速收穫大批粉絲，還被封為「2019古裝男神」。 而該劇集官方日前也宣布，集齊主演和多名歌手的「《陳情令》國風音樂演唱會」下月1日、2日在南京舉辦。 不過，令人驚訝的是，該演唱會的門票在網絡開售5秒便告罄。網上很快流傳出一張「黃牛黨」售賣門票的截圖，顯示原價1980的「內場」前排坐位炒至天價，「內場1排」座位的票價竟被炒到15萬元（人民幣，下同），「內場2排」13萬元，「內場3排」10萬元。就連最便宜的原價627元門票，亦炒至4500元。

肖戰、王一博在《陳情令》的古裝扮相極有睇頭。（《陳情令》劇照）

據悉，《陳情令》國風音樂演唱會將於11月1日至2日在南京青奧體育公園體育館舉行，除到現場觀看以外，線上串流平台騰訊視頻將提供獨家付費直播服務。

而上述演唱會門票10月12日上午10:18開售，5秒後便宣告售罄。演唱會獨家票務總代理貓眼相關人員透露，本次該平台可售門票1萬6000張，共有208.9萬人同時在線搶票，迅速售罄。

內地網絡傳出《陳情令》演唱會票價炒至最高15萬元。（微博）

除了網絡傳出截圖顯示票價炒至最高15萬元，在部份電商平台上，有黃牛商家開出的預定報價是內場1排15000元，原價627元的票售價則為3000元。商家直言，要在演唱會開始前3天才能告知最終票價，有可能會有加價，「這要看主辦方是否會在我們這邊加價。」

不過，演唱會主辦方對此強調，貓眼是唯一官方認可的購票渠道，不存在任何所謂官方存票和倒票的情況，後續沒有加座出售計劃。

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《陳情令》根據網絡作家墨香銅臭的小說《魔道祖師》改編。據介紹，該劇將「俠」的本心本真引入劇中，用年輕人易於接受的方式和姿態，展現年輕一代不懼世艱、不忘初心的本質，展現少年傲骨風姿。劇集於2019年6月27日在騰訊視頻首播，8月14日播畢。

（綜合報道）