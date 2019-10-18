秦始皇陵內將建酒店？　陝西文物局：不在保護區內

近日，有報道稱「陝西秦始皇陵控制帶內要建設酒店」，引發社會廣泛關注。10月18日，陝西省文物局文物處負責人接受採訪時稱，項目肯定不會在保護區裏面，不會對秦始皇陵的文物安全造成影響。

秦始皇陵兵馬俑是第一批中國全國重點文物保護單位，第一批中國世界遺產，位於陝西省西安市臨潼區。

陝西西安秦始皇帝陵博物院。（中新社）

此前，有消息稱，中國國家文物局於10月14日發佈了《中國國家文物局關於秦始皇陵建設控制地帶內西安泛海喜來登酒店建設項目的意見》。在意見書中，中國國家文物局同意在秦始皇陵建設控制地帶內實施西安泛海喜來登酒店建設項目。

對此，陝西省文物局負責人表示，尚未接到國家文物局正式批文。這個項目以前報過，中國國家文物局提了修改意見，這次是再次上報審批。

他說，「原則上在保護範圍內是不允許建設的，建設控制地帶內可以進行建設，但是要履行報建程序。高度、體量、色彩等，要和文物保護單位相協調。」

負責人澄清，陝西省政府2010年批覆秦始皇陵保護規劃的時候，劃定了保護範圍和建設控制地帶。建設控制地帶位於重點保護區之外，建設項目只涉及建設控制地帶，且經考古工作，未發現與秦始皇陵相關文物遺存，不會對秦始皇陵的文物安全造成影響，項目設計也基本符合建設控制地帶的建設管理要求。

（《華商報》）