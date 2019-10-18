安全島不安全　深圳車輛撞安全島致行人死傷事故頻發

深圳福田區10月15日有一輛SUV失控撞上安全島，導致2人死亡，1人受傷，肇事司機事後已被刑事拘留。 據統計，今次已是深圳年內第5宗與安全島有關的意外。有內地傳媒進行網上調查，5383份問卷中，高達85.5%的網民認為安全島不安全。

一輛SUV失控撞上安全島，導致2人死亡，1人受傷。（深圳商報）

報道指，從今次事故的現場所見，馬路中間有兩個安全島，附近則有多間小學，在放學及放工繁忙時間，民眾會成群結隊過馬路，密集匯集在安全島上停留。由於無法直接過馬路，徒增安全隱患。

事實上，在7月21日發生另一宗同類事故，一輛私家車是在倒車時衝上安全島，撞倒正等候紅綠燈過馬路的一家三口。該段馬路更是有多達6個安全島，南北方向設置兩個交通燈，民眾在過馬路時，需要在安全島上停留一段較長時間。有深圳市政協委員認為，此類南北走向馬路的緩沖區似乎過多，建議考慮取消多餘的安全島，「讓行人一次性過馬路，這樣或許會減少事故發生。」

報道提到，對於安全島的安全問題，深圳市政府在事故後已責成交通部門立即出台安全島安全防護措施，要求確保安全。深圳市交通運輸局亦回應稱已安排專業力量排查道路交叉口設計方案及現有設施標準，正在展開二次過街島、右轉渠化島等安全島的功能完善設計方案研究，確保在滿足相關規範的基礎上，進一步提高安全性能。

至於具體做法將會是設置完善交通標誌標線、安全島前方增設反光標板等措施，加強對司機的安全降速提醒，以及通過抬升安全島高度、優化選材、強化分隔柱等措施，增強安全島的防護性能。

（南方都市報／深圳大件事）