【有片】廈門交通標語「被撞死翹翹」惹議　官方：能有效減少車禍

撰文：姜庚宇
最後更新日期：
廈門市海翔大道附近公路上，日前出現不少另類警示牌，以「被撞死翹翹」「你醜你橫穿」「家人醫院等你」等標語警告行人勿橫過馬路，讓人觸目驚心，亦引來兩極評價。
有居民認同此舉的警示作用，但亦有人認為這種標語以咒罵方式示警，不宜出現在公共場合。不過當地相關部門就指出，這類標語的作用明顯，自啟用以來有效減少車禍。
爭議標語被指以咒罵方式示警有失妥當。（網上圖片）
據內媒報道，海翔大道是廈門島外的重要交通樞紐，過往車輛多為大型集裝箱貨車，且行駛速度飛快。去年上半年，有人為圖方便隨意橫過馬路，釀成2宗死亡事故。
報道指出，這些警示牌被稱為「最直白交通警示」。廈門海滄區東孚街道安監站長莊忠偉表示，爭議警示標語的作用明顯，海翔大道東孚路段今年以來未再發生死亡車禍。
對於這些「血淋淋」的警示標語，附近有居民就大為贊同，稱標語的設立「說出了不文明交通行為的嚴重後果，警示作用更大」；但亦有人對此感到不適，認為車輛駕駛者看到這些特殊字眼，「會覺得很晦氣，影響心情」。
網民對這類標語也意見不一：
「想法不錯，但標語寫得未免太粗俗了吧？」
「平民就是要接地氣，不然無宣傳效果。」
「怕這種標語可能短時間有效。時間長了人估計時間長了麻木了！」
「在禁止行人和非機動車橫穿之前，先把過街的安全通道搞得人性化一點。」