【有片】廈門交通標語「被撞死翹翹」惹議　官方：能有效減少車禍

廈門市海翔大道附近公路上，日前出現不少另類警示牌，以「被撞死翹翹」「你醜你橫穿」「家人醫院等你」等標語警告行人勿橫過馬路，讓人觸目驚心，亦引來兩極評價。

有居民認同此舉的警示作用，但亦有人認為這種標語以咒罵方式示警，不宜出現在公共場合。不過當地相關部門就指出，這類標語的作用明顯，自啟用以來有效減少車禍。