【晉身仕途】內地國考報名4天逾26萬人過審　最激烈800人爭一個位

內地最新一期國家公務員考試（國考）已經開始報名，據國家公務員局發布的數據，截至周六（19日）晚上6時，4天已有逾26萬人通過資格審查，最熱門的職位競爭比率超過800:1。

據了解，2020年度國考招錄，考生報名時間為今年10月15日上午8時至10月24日晚上6時，筆試定為11月24日，共計劃提供1.3萬多個職位，招錄2.4萬多人。最受歡迎的是國家市場監督管理總局計量司綜合處一級主任科員及以下一職，計劃招錄1人，但已有827人過審。另一個職位中央檔案館國家檔案局中國第二歷史檔案館安保處一級主任科員及以下一職，同樣只計劃招錄1人，但亦有755人過審，競爭相當激烈。

最受歡迎的是國家市場監督管理總局計量司綜合處一級主任科員及以下一職，計劃招錄1人，但已有827人過審。（視覺中國）

另一方面，根據官方發布的數據，2019年國考通過資格審核的人數雖有137.93萬，但繳費人數只有108萬人，實際參加筆試的考生人數更只有92萬人。2018年及2017年的的數據亦差不多，棄考現象普遍。有專家就分析，考生嘗試報考公務員，主要為了增加閱歷，想要提前感受公務員考試報名的要求和流程，以便以後有機會專心備戰。但亦有部分考生是「三分鐘熱度」，僅是以「跟風」的心理報考。

（央視新聞）