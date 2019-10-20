量子遠程接骨？量子遠程治心臟病？　內地有人被騙27萬元

「量子技術」作為一種前沿科技，大部分人對於種新科技並不熟悉，於是內地屢屢有人藉量子技術的名堂騙財。早前內地有機構銷售「量子波動速讀」學習方法，宣稱可以讓孩子1分鐘內看完約10萬字的書籍，引起廣泛關注。 內媒再揭發山東省濟南有公司聲稱提供「量子遠程治療心臟病」及「量子遠程接骨技術」等，多人上當受騙。

一名女子聽信「量子遠程治療心臟病」技術，結果上當。（「濟南都市報道」微信公眾號）

據報道，張女士和母親、妹妹都患有心臟病，聽說濟南有家公司可以通過遠程技術及量子技術治療心臟病、失眠，甚至可以遠程貼膏藥，不但能治好32種病，還可以返還費用。只需要拍張照片，就可以用量子技術治療心臟病。張女士其後分兩次交上了11萬元（人民幣，下同），但之後她就後悔了，更發現公司已經倒閉，人去樓空。

來自遼寧的劉女士也到這家公司「治療心臟病」。劉女士表示，這家公司聲稱可以遠程治療很多病，像是「遠程接骨」等。劉女士交了兩萬元後，至今也沒能等到所謂的「遠程治療心臟病」。

這家公司還用一些所謂的「實際案例」，介紹了遠程接骨如何操作。一名女子稱：「就是骨折了，然後拍一張照片，發給這邊，他們用量子技術注入到這張照片裏，就能接骨完成。他們說可以驗證。」

涉事公司銷售的「遠程接骨」療程。（「濟南都市報道」微信公眾號）

涉事公司曾在濟南安排講師講課，聲稱獲得了六項量子技術相關專利，包括遠程接骨、土壤改良等，吸引投資者前來投資。投資按單計算，每星期返還一次，需經7次返還。來自遼寧的詹女士投資了27萬，然而，到了第三周，詹女士就發現沒有錢返還到自己帳戶。

報道指，涉事公司已經人去樓空，目前當地公安、以及槐蔭區市場監督管理局已經對此事介入調查。

（「濟南都市報道」微信公眾號）