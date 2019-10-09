誤信「上海市公安局」詐騙電話　 澳門一內地女大專生痛失150萬

是「人多錢多」還是「入世未深」？一名在澳門就讀大專院校的內地女學生，誤信冒認「上海市公安局」的詐騙電話，被騙去150萬元（人民幣，下同）。

一名在澳門就讀大專院校的內地女學生，誤信冒認「上海市公安局」的詐騙電話，被騙去150萬元。（視覺中國）

澳門司警局表示，昨日（8日）接獲一名在當地就讀大專院校的内地女學生報案，表示其手提電話於10月7日收到電話語音提示，稱她有一份「重要公函」尚未提取。

該女學生之後按照指示，與一名自稱「澳門出入境事務廳職員」的人聯絡。對方稱，收到「上海市公安局」通知，其在一名過關時被捕的女子的行李中，發現大量往來港澳通行證，其中一張屬於該女學生。由於懷疑女學生涉及犯罪，故將有關電話轉駁至「上海市公安局」。

轉帳150萬「證清白」

之後，一名自稱「上海市公安局警官」的人，要求該女學生提供身份資料，又稱經翻查記錄後，發現她涉及一宗洗黑錢案件。該「警官」再將有關電話轉駁至一名自稱「科長」的人士，對方要求女學生前往珠海租住一間酒店客房，禁止她與他人聯絡，並在內地的銀行開立一個帳戶用作調查。

該名「科長」昨日（8日）再次聯絡女學生，並轉駁至一名自稱「檢察官」的人士。對方聲稱，女學生若要自證清白，需要證明其銀行帳戶內有至少150萬元。故女學生按照對方要求，分多次將150萬元轉入對方提供的帳戶。

女學生其後發現不妥，自行致電內地警方查詢後方知受騙，隨後向司警局報案。