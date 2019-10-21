山東高校教師著作涉抄襲　校方：撤副教授職稱　調離教師崗位

山東濰坊學院傳媒學院楊潔老師2018年出版的一本著作，被指抄襲他人論文。對此，校方予以回應。

山東濰坊學院官方微博20日發佈通報稱，該學校依據目前已查出的楊潔學術不端情況，撤銷楊潔副教授職稱；相關學術稱號按規程撤銷；調離教師工作崗位；繼續展開調查，發現問題跟進處理。

據該校官網資料顯示，楊潔為濰坊學院傳媒學院播音與主持藝術教研室講師、山東省古典文學學會會員；主要研究方向為《詩經》研究、傳媒文化等；主持山東省人文社會科學課題、山東省藝術科學重點課題、山東省高校人文社科計劃項目等多項課題；在2016年度山東省「互聯網+教師專業發展」工程中獲聘省級學科專家、中國傳統文化專題省級工作坊主持人，2016年獲評「濰坊市百名理論人才」。

10月11日，山西太原師範學院文學院副教授郝建傑舉報稱，楊潔出版的著作11萬字，抄襲郝建傑的博士論文達29,210字，佔比約26.55%。

據內媒澎湃新聞報道，楊潔書中第四章和第六章雖出現了與郝建傑論文的大面積雷同，卻只在書末的參考文獻第9條中提到郝建傑的此篇博士論文。

此外，楊潔著作還抄襲了山東濱州學院李兆祿教授於2008年出版的《〈詩經•齊風〉研究》。

郝建傑稱，他發現自己被抄襲被後，曾與楊潔聯繫。楊潔先回復他稱，這是她委託中介組稿出的書，後一直否認是其抄襲，拒絕與舉報者直接溝通。

據郝建傑介紹，濰坊學院學術委員會秘書長曲振國起初稱，對學術不端零容忍，已組成了工作組，專門對此事進行調查處理。後又表示，楊潔手裏另有一個同名、同封面、同時出版而不同版的17萬字的書，是一版有詳細的頁尾引注，引用註釋和文後參考文獻的書。涉嫌抄襲的著作，是出版公司在印刷之前定稿時，傳輸錯誤導致錯誤發行的一本『殘書』，因此，抄襲行為與楊潔老師無關。

10月12日，濰坊學院官方微博發佈聲明，已成立專門工作組，開展調查核實。

10月13日，濰坊學院再次發佈聲明稱，對楊潔宣布停職決定，並已委託第三方法律機構進行鑑證調查，同時學校成立由相關部門負責人組成的調查組，配合受委託機構開展工作。