【2020大選】博士論文明公開閲覽　蔡英文：不怕抹黑也不怕被檢驗

在2020年大選競逐連任的台灣總統蔡英文，其於英國倫敦政治經濟學院（LSE）的博士學位早前引發質疑。 對此，台灣總統府周一（23日）公布蔡英文於1984年，透過打字機打印的400多頁論文原稿，並表示將於明日（27日）將論文電子版公開全民閲覽。 蔡英文表示，自己不怕抹黑，也不怕被檢驗，將博士論文全文公開，盼藉此鼓勵更多年輕學子投入國際貿易領域的研究與探索，也希望用錯假訊息抹黑她的博士論文、學歷以及她的母校的事情，可以就此結束。

23日，台灣總統府公布蔡英文博士論文原稿。（中央社）

國家圖書館今日（26日）表示，下午5時已收到蔡英文的論文電子檔案，正在緊鑼密鼓進行技術處理，預計明天（27日）上午10時在「台灣碩博士論文加值系統」開放民眾瀏覽。

蔡英文今日在Facebook刊文談論事件。她表示，多年前在英國倫敦，自己只是個普通的博士生，因台灣以外貿為發展重心，貿易保護主義和非關税壁壘的議題和台灣息息相關。所以「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions（不公平貿易與防衛機制）」，就成為她的博士論文題目。

蔡：望抹黑可以就此結束

蔡英文表示，回到台灣後，自己有機會發揮所學，除了在大學任教，後來更參與台灣加入WTO的貿易談判團隊。投入這個領域的博士研究，也成為她後來參與對外談判的專業基礎。

蔡英文稱，沒想到當年的博士論文，會在現在成為焦點，甚至成為特定人士抹黑的標的，成為不斷騷擾自己母校的理由。「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗......我將我的博士論文授權國家圖書館全文公開，提供大家閲覽下載，藉此鼓勵更多年輕學子投入國際貿易領域的研究與探索；另一方面我也希望，用錯假訊息抹黑我的博士論文、學歷以及我的母校的事情，可以就此結束。」

蔡英文表示，自己不怕抹黑也不怕被檢驗。（資料圖片）

博士學位惹起質疑 總統府公開論文原稿

早前報道，因應蔡英文於英國倫敦政治經濟學院（LSE）的博士學位近來引發質疑，台灣總統府23日召開記者會，公布蔡英文於1984年，透過打字機打好的400多頁論文原稿。

記者會上展示多項資料，包括1984年3月14日，倫敦大學寄發的正式博士學位證書，有時任校長Randolph Quirk的簽名。蔡英文的求學歷程等資料亦在會上公開，包括博士論文口試通過證明、1984年應聘政大教職過程、2010年參與新北市長選舉時，申請補發證書和駐外代表認證、2015年再次申請的證書。