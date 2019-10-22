狗狗可以變熊貓？四川咖啡店收千元將寵物犬染色　網民意見兩極

近日在四川成都，一間寵物咖啡店開設新業務，稱可以為寵物犬染色變成「熊貓」，每隻寵物收費1500元（人民幣．下同），網上評價反應兩極。 雖然咖啡店的負責人強調，染料是來自日本進口純植物提取的產品，但有寵物醫院表示，還是有可能會對寵物的毛髮皮膚造成傷害。

咖啡店內被染成「熊貓」的寵物犬。（微博）

+ 2

據悉，店內已有6只成功「變身」的鬆獅犬，被稱作「熊貓狗」。寵物咖啡館負責人黃先生透露，大約一個多月前，店舖從外地引進這批「熊貓狗」，受到顧客喜愛。他還介紹說，他們自己也有給狗狗染毛色的專門人員，可以提供染色服務。「成都是熊貓之鄉，我們就想做點不一樣的，和普通的寵物店區別開來。」

有人質疑，這種做法會對寵物造成不良影響。華西寵物醫院院長李代兵表示，會不會對寵物造成傷害要由具體染料而定，但一般不建議對寵物進行這樣的染色，可能會對毛髮以及皮膚造成傷害。網民對此也有不同的意見：

「心疼狗狗，好好的被拉去染色」

「真正愛狗的不會讓狗染色的。」

「可憐的狗狗，被整到面目全非。」

「自己的狗自己做主吧，很可愛。」

「在沒有實例說明不好前，姑且相信你。」

咖啡店的店主在微博發文解釋「染劑」來源。（微博）

事件引起熱議後，這間咖啡店在網上發文解釋染料問題，強調店內的狗都很健康。「選用的染劑是來自日本進口純植物提取的產品，對狗狗毛髮和皮膚不會造成影響，我們也抵制給狗狗染色用劣質的染膏。」

咖啡店還說，進口染膏成本頗高，雖然有顧客要求用便宜的染膏，但都被拒絕了，「開店至今因為這個原則問題，我們也沒有接過一單染色，所以現在店上也沒有做染色的服務了。」

（北青報、中新網）