福建有幼兒園專收幹部子女遭疑搞特權　官方速轉軚：不收幹部子女

近日在福建漳州，閩南師範大學附屬幼兒園將報名條件設定為「在編在崗的幹部其三代以內直系子女」，引起熱議。由於該市多個公立幼兒園都實行「抽籤」招生，因此有人質疑閩師大附屬幼兒園搞「特權」。 至周四（24日），福建省漳州市薌城區直機關黨委就此事發布情況說明稱，決定不將幹部子女列入閩師大附屬幼兒園的招生對象。

媒體此前曝光閩師大附屬幼兒園的招生條件。（網上圖片）

據內媒此前報道，閩師大附屬幼兒園周二（22日）公布發布招生通報，面向漳州市薌城區招收100名小班適齡兒童。其招生報名條件要求，區直各部門，各鎮街、金峰管委會在編在崗的幹部其三代以內直系子女：參加當年公辦幼兒園「搖號」（抽籤）落選後由家長向單位提出申請，提供相關證明材料。

值得注意的是，該園不接受轉插生。若審核後兒童數超出招生計劃數目，則通過公開搖號方式確定就讀名單。

通報一出立即引發社會討論：

「官老爺家的私塾嗎？」

「配套的，公務員，部隊家屬都有專門的幼兒園。」

「這種情況非常多，只有分高調的和低調的。」

「老百姓心裏很清楚，一個體制內外的劃分就已經把民和官分開了。」

漳州市薌城區直機關黨工委24日透露，閩師大附屬幼兒園始建於1995年，為大學部門園，如今重建後規模擴大，學位有所增加，閩南師範大學決定與薌城區金峰經濟開發區共建，擬將剩餘學位用於招收薌城區現役軍人子女、公安英烈和因公犧牲傷殘公安民警子女、國家綜合性消防救援隊伍人員子女、高層次引進人才子女、台商子女、在編在崗幹部子女六類對象。

該區直機關黨工委並表示，在認真聽取媒體和網民的意見，決定不將幹部子女列入上述招生對象。

（綜合報道）