虐童案風波後再出事　山東青島紅黃藍幼兒園外教涉猥褻女童被捕

2017年11月北京紅黃藍幼兒園發生虐童事件，引起社會極大關注，亦令紅黃藍教育股價暴跌，案件對該企業造成的影響仍未消退。 事隔一年多，紅黃藍再次爆出醜聞。在山東青島，紅黃藍幼兒園一名外籍男教師，因涉嫌猥褻女童被逮捕，案件目前已進入審判階段。

7月23日，青島市北區檢察院通報稱，今年該院從快批准逮捕了一起某幼兒園外籍教師性侵兒童案件。據內媒報道，事發幼兒園為北京紅黃藍青島萬科城幼兒園。

涉事的北京紅黃藍青島萬科城幼兒園。（影片截圖）

報道稱，今年1月，涉事外籍教師在學生午休期間，趁無其他教師在場之機，對一名女童進行猥褻。女童告知其父母後，後者隨即向園方反映情況。紅黃藍方面稱，當時幼兒園第一時間陪同家長查看了監控，並與當事外教核實情況。因對監控視頻內容無法判斷其行為是否存在違法犯罪行為，在尊重家長意見的基礎上，當天晚上幼兒園陪同家長共同報警。

紅黃藍稱，涉事男外教名為Daniel，為哥倫比亞籍，持有正規工作簽證外教，聘任程序符合法定程序。經查看監控錄像顯示，在1月25日14時左右，Daniel趁配班老師不在是進入班級，並把手伸進女童的被子，時間約1分鐘，其間無其他行為。在配班老師回到班級後，Daniel起身離開教室。

紅黃藍透露，1月29日，幼兒園向公安機關提供線索，配合公安機關將涉事外教Daniel抓獲。涉事女童經醫院全面身體檢查，身體無傷情。「因此事給孩子家庭造成的傷害和輿論影響，深表歉意。」

對於外教趁無其他教師在場之機實施猥褻行為，紅黃藍稱，公司歷來規定，外教不能單獨接觸幼兒，不能參與幼兒保育照料等工作，對於涉事園所沒有嚴格遵守公司管理規定，對外教管理不到位行為，紅黃藍對涉事園園長和配班教師當時予以了撤職處理。

紅黃藍幼兒園前年已發生過虐童案。（資料圖片／視覺中國）

內媒報道也提及，在通報中，市北區檢察院介紹，在審查中發現案發幼兒教師存在未嚴格執行校園安全管理規定的現象，且幼兒園安全管理存在一定漏洞。收到檢察建議後，該行政部門針對此案開展調查，約談相關負責人，對涉案幼兒園下達《責令整改通知書》。

紅黃藍官網顯示，青島市北區紅黃藍萬科城幼兒園是北京紅黃藍兒童教育科技發展有限公司在青島開辦的第三家直營幼兒園。第三方招聘平台上的介紹還顯示，2016年青島紅黃藍萬科城幼兒園順利晉陞為「山東省示範幼兒園」。

（綜合報道）