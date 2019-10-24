【5G】華為發布全球首款商用5G工業模組　「MH5000」單價僅999元

華為日前發布全球首款商用5G工業模組「MH5000」，主要用於5G工業物聯網，單價僅999元（人民幣．下同）。華為同時披露，已有50多間首批合作夥伴使用MH5000。 據內地傳媒指，華為此舉意味其「全場景」戰略已從家庭擴展示工業、汽車、醫療、能源、本土工業等多個領域。

MH5000的下載速度可達2Gbps，上載速率亦可達230Mbps，並支援NSA/SA兩種5G模式。（視覺中國）

報道指，MH5000搭載華為首款5G晶片「巴龍5000」，下載速度可達2Gbps，上載速率亦可達230Mbps，並支援NSA/SA兩種5G模式。華為表示，MH5000可以幫助客戶降低部署成本，且華為會提供完整技術支援，包括有三級服務支持、完備文檔、全套SDK工具及開發者社區。

華為消費者BG IOT產品線總裁支浩在發布會上表示，MH5000將會「一片也賣」，之所以會在當天的消費者業務發布會上發布，亦是因為華為對它很重視，「懂行的人都知道我們這個很便宜。」

報道引述與會的華為合作夥伴人士透露，999元的價格確實比預想要低很多，目前市面上提供的5G工業模組價格大多在2000元至3000元，且會附加晶片開發入門費。有行業人士更分析，以未來5G工業模組的價格走勢來判斷，3年後5G工業模組的價格將低於1000元，華為此次是「一步到位」。

據悉，5G工業模組是通訊模組用在工業行業的簡稱，通過流動通訊技術實現數據上傳與下載的通訊器件，其作用是承載端到端、端到系統伺服器的數據交互，是用戶數據傳輸的通道，是物聯網的核心部件。

（綜合報道）