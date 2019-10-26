「華人神探」李昌鈺獲聘雲南警官學院榮譽教授

據「雲南警官學院官方微平台」微信公眾號消息：「2019年雲南國際人才交流會之第四屆絲路法醫聯盟會議」召開之際，雲南警官學院聘請絲路法醫聯盟主席李昌鈺博士為「榮譽教授」，10月20日下午舉行「榮譽教授」證書頒授儀式暨「刑事鑒識科學」學術講座。

頒授儀式後，李昌鈺博士以回顧成長經歷開啟當天的講座，與在場師生分享了他的成長歷程，交流人生感悟，揭秘「名案」背後的故事。

李昌鈺1938年出生於江蘇如皋，美籍華人、刑事鑒識專家、美國康涅狄格州科學諮詢中心的名譽主席、康州紐海文大學終身教授、紐黑文大學法醫學全職教授。

1998年，李昌鈺擔任美國康涅狄格州警政廳長，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔人士。在此之前，他曾擔任康涅狄格州公共安全委員、康涅狄格州法醫實驗室主任和1979年至2000年的首席犯罪學專家。2006年，他設立了「李昌鈺法醫學研究所」。2013年9月，出任最高人民檢察院檢察技術資訊研究中心顧問。

李昌鈺鑒識過幾個全球重大的案件，如甘迺迪總統被殺案、尼克森「水門事件」、克林頓桃色案、「911事件」、美國橄欖球明星辛普森殺妻案、法醫調查南斯拉夫種族屠殺案及呂秀蓮「3·19槍擊案」等。