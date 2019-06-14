【章瑩穎案】「華人神探」李昌鈺：可從浴缸管道和實驗室尋找屍體

備受矚目的「章瑩穎案」近日在美國開庭。檢方透露，被告基斯騰森（Brendt Christensen）對章瑩穎實施斬首，最後棄屍他處。基斯騰森則承認殺害了章瑩穎，並稱其在死前遭受強姦和折磨。惟辯方仍將為基斯騰森做無罪辯護，並尋求免除死刑。到底基斯騰承認殺人的背後有何盤算？他被判處死刑的幾率有多大？ 此外，案件發生兩年多以來，章瑩穎的屍體一直未能尋獲。有「華人神探」之稱的李昌鈺博士近日接受媒體採訪時，給出了兩個方向，認為可以從被告家中的浴缸管道，及其工作場所實驗室，來嘗試尋找失蹤屍體的下落。

2017年6月，時年26歲的赴美中國女交流生章瑩穎（中）在美國伊利諾伊州失蹤，後被認定遭綁架殺害身亡。（資料圖片）

如何尋找章瑩穎屍體？李昌鈺：要科學分析

李昌鈺在接受《紅星新聞》採訪時稱，基斯騰森曾在錄音中表示，他是在浴缸裏將章瑩穎殺害並斬首，因此應該從浴缸入手。「可以拆開浴缸底下管道來看。這些管道通常都有彎曲的地方，不是直直地下來，因此這些彎曲地方可能會有碎片、毛髮、肌肉等東西，這些可用作直接證據。」

李昌鈺還說，在犯案之後，警方還應查看基斯騰森到過甚麼地方，他的薪酬有多少、都用在甚麼地方以及信用卡等。而基斯騰森是大學的一位物理學助教，他可能知道實驗室有甚麼隱蔽的地方。「他既然在實驗室工作，必定知道實驗室裏的秘密通道、熱氣管等。」

6月12日，章瑩穎母親葉麗鳳（右二）和弟弟章新陽（右三）抵達美國法院。（AFP）

他又認為，假如知道基斯騰森對章瑩穎分屍，那麼分了多大和藏在甚麼地方都可以進行科學的分析，「因為地方就那麼大，對那裏一塊一塊地進行分析，就有可能找到章瑩穎的屍體。」

實際上，據美聯社13日報導，檢方當天在法庭上向陪審團展示了一段來自當地社區商店的監控錄像，顯示基斯騰森在章瑩穎被殺後第三天在該處購買了專用於疏通下水道的化學製品Drano和13加侖（相當於2.6桶桶裝水體積）的廚房垃圾袋。

對此，李昌鈺稱，這種當時就應該馬上查，他買的是哪種垃圾袋，一個盒子裏有多少垃圾袋，還剩多少個存在家裏。「假如查出他用掉4個，那麼你就知道你要找的目標是4個垃圾袋，是黑色還是白色，是哪一個牌子，一定要用科學邏輯的方法，而非東找西找。」

2017年6月9日下午，章瑩穎在美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校內，登上一輛黑色私家車後失蹤。警方在該月底拘捕基斯騰森，並認為章瑩穎已經死亡。（資料圖片）

此外，李昌鈺又認為，當警方從監控攝像頭已經發現並確定疑犯基斯騰森的身份時，美國聯邦調查局應當先等一下，不要著急逮捕疑犯。「應該先分析那天，他在讓章瑩穎上車前加過油沒有、油箱有多少油、最遠能開到哪裏，然後可以分析出他棄屍的話最遠會棄到哪裏。」

辯方在開庭陳詞中表示，案發至今兩年來，被告基斯騰森一直拒不認罪，如今突然改口，主要目的是希望免除被告的死刑。（庭審手繪圖）

疑犯會被判死刑嗎？承認殺人有何策略？

據《澎湃新聞》報道，來自美國華盛頓大學法學博士饒宇指出，基斯騰森被判死刑的概率恐怕不是很高，主要的原因是部分陪審團成員從理念是不接受死刑。

饒宇分析稱，在本案審理的伊利諾州（即陪審團成員的居住地）死刑已經被廢除，本案是按照聯邦法起訴的。這就表示在伊利諾州起碼有相當部分的民意認為死刑根本不應該存在。在這樣的人口結構中，想要讓12名陪審團一致同意判處死刑不容易。

基斯騰森雖然承認強姦殺人，但卻並不認罪。（網絡圖片）

至於被告想免除死刑，為甚麼還要承認殺人？饒宇認為，基斯騰森殺人的證據大概已經是鐵證如山、無可抵賴了。現在繼續抵賴只會在法官和陪審團心目中造成壞印象。所以辯方律師轉變策略，把重點放在被告的精神健康問題上。假如陪審團相信這個說法，那麼有可能不能定罪，或者即使定罪了不能判處死刑。

（紅星新聞、澎湃新聞）