山東67歲老婦「自然受孕」產女創世界首例？　網民指不符自然規律

據內地傳媒報道，一名山東棗莊的67歲高齡高危孕婦透過「自然受孕」，上周五（25日）產下一女嬰。其68歲丈夫高興地表示，孩子是上天賜給兩人的，「既然來了我們就會好好照顧她。現在她們娘倆平安，我也是從心底高興。」 不過，這則消息在網絡引發爭議，被指並不符合自然規律，負責接生的醫院高危產科醫務人員就解釋稱，「這個自然受孕肯定是她說的，我們檢查就是發現她懷孕了」。

棗莊日報社旗下微信公眾號「棗莊快報」報道，67歲的田女士25日上午9時在棗莊市婦幼保健院內進行剖腹產手術，其68歲丈夫坐在產房手術室外等待。市婦幼保健院邀請山東省婦幼保健院院長王謝桐坐鎮主刀，手術在不到1小時後結束。

王謝桐受訪時介紹，手術很順利，母女平安，產婦血壓脈搏都很平穩。孩子評分也很高，體重約為2560克。他說，這樣高齡高危的孕婦妊娠成功是個奇蹟，在她妊娠以後，棗莊市婦幼保健院的醫護人員非常重視，對她採取強有力的保護措施，成立專門團隊進行全天候監護。

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報道指出，由於田女士67歲的高齡加上之前患有疾病、新生兒未足月等因素，目前產婦與新生兒均被送入深切治療部（ICU），等待進一步觀察。

不過，這則消息在網絡上卻引發諸多負面意見，不少網民質疑年邁的雙親如何將嬰兒撫養長大：

「人家開家長會不到30歲，你開家長會都70多歲了。」 「你們這短暫的喜悅，很快就會被接踵而來的煩惱所代替。」 「嗯，孩子還沒長大就要照顧80歲的老母。」 「她80，孩子才13，除非家財萬貫，否則又要有親戚倒霉了」 「還是錢的問題吧，賭王也七老八十生孩子，但大家只會說他厲害。普通家庭大家就會說很多經濟現實問題。」

另外，據《瀟湘晨報》報道，健力士世界紀錄記載，世上年齡最大的自然受孕媽媽是57歲。田女士「自然受孕」的說法在網上引起激烈討論，被指無視科學與自然規律。

報道指，產婦是山東棗莊市婦幼保健院的一名退休醫師，育有一兒一女，皆30歲以上。她早前曾到市婦幼保健院來保胎，說是自然受孕，不是試管嬰兒。對此，該報記者試圖訪問田女士丈夫，但遭後者婉拒。該院高危產科一名醫務人員表示，「自然受孕」是產婦自己說的；另一名產科醫生則指，產婦到院時醫生都會問是否自然受孕。

（棗莊快報、瀟湘晨報）