【安胎變避孕？】江西醫院派錯藥　孕婦服用後出血斥「等同殺人」

近日在江西萍鄉，有醫院藥房錯將「避孕藥」當成「保胎藥」派發給病人，47歲孕婦朱女士在服用數天後出現了出血情況。事件其後引發輿論關注，當地衞健委已介入調查。

醫院藥房將醫生開具的「地屈孕酮片」（上）錯誤派發了「屈螺酮炔雌醇片」（下）給朱女士服用。（影片截圖）

綜合內媒報道，朱女士懷孕一個多月，上月29日到萍鄉漢和醫院就診，其中一名醫生給她開了些孕期調理的藥。惟該院的藥房職員卻將醫生開具的「地屈孕酮片」錯派成「屈螺酮炔雌醇片」給朱女士服用，而後者在吃了6天後突然流血，才發現服錯藥。

朱女士稱，出於對醫院的信任，當時她未有查看處方上的藥和實際到手的藥是否一致。惟醫生開的藥是地屈孕酮片，而藥房拿給她的是簡稱「優思明」的藥。「這個藥我百度（搜索）了下，它是一款避孕的藥。」朱女士更坦言此事對她來說，「等於就是殺人」。

據公開資料顯示，地屈孕酮片主要用於解決孕婦孕酮不足的情況，屈螺酮炔雌醇片的適應症則為女性避孕。

孕婦朱女士認為發錯藥的做法對她來說等同「殺人」。（影片截圖）

涉事醫院的黃姓院長事後回應稱，當日給朱女士派藥的工作人員也是名孕婦，但當天負責檢查核對藥師調劑處方的負責人不在場。黃院長還說，院方已探望了朱女士，並且在醫院內部進行了整改。惟院方在查閲文獻及諮詢專家後，仍然無法保證朱女士服錯藥後是否存在生育隱患。

至12日，萍鄉衞健委通報稱，該委高度重視事件，要求相關部門依法嚴肅查處；又稱市衞生計生綜合監督執法局已於6日下午，組成調查組赴醫院調查，並於9日依法予以立案查處。

（看看新聞、觀察者網）