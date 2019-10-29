山東67歲老婦「自然受孕」產女　專家疑惑：可能性幾乎為零

一名山東棗莊的67歲老婦聲稱透過「自然受孕」，上周五（25日）產下一女嬰。其68歲丈夫高興地表示，孩子是上天賜給兩人的。 消息在內地卻引發爭議，不少網民認為67歲生育並不符合自然規律。亦有內地醫學專家表示，中國女性的停經年齡平均為49歲，67歲自然受孕的可能性幾乎為零。

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曾在浙江大學醫學院附屬婦產科醫院從事臨牀工作十年、網上醫學平台「丁香醫生」醫學總監田吉順就事件表示，自己接觸過的最高齡自然受孕的產婦只有48歲。對於有報道稱，上述67歲產婦曾「服用活血化瘀的中藥，例假（經期）恢復正常」，他指出，沒聽過類似案例，理論上也說不通。

沃醫婦產名醫集團創始人、婦產科醫生龔曉明和中山大學孫逸仙紀念醫院婦產科主治醫師付帥均指出，中國女性的停經年齡平均爲49歲。龔曉明認為，67歲自然受孕的可能性幾乎爲零；付帥則認為，以67歲的高齡懷孕本身就是個奇蹟，他見過最高齡的產婦也僅有52歲。

「自然受孕」是產婦本人說法

院方則表示，負責接生的醫院高危產科醫務人員已就事件解釋，稱「自然受孕」是產婦本人說法，院方的檢查只發現她懷孕，目前也不便再發聲。

山東省婦幼保健院宣傳科一位孫姓工作人員透露，目前山東省衛生健康委員會已注意到此事。但未知會否介入調查。

值得一提的是，據《浙江在線》報道，2016年7月，浙江大學醫學院附屬婦產科醫院曾有一名61歲產婦奇蹟生子，是該省年齡最大產婦，但她是2015年11月在美國借助試管嬰兒技術受孕的。