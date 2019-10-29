【有片】馬雲現身杭州酒吧唱《成都》　網民呻難聽：難為伴奏了

上月退任阿里巴巴董事局主席的馬雲，26日（上周六）現身杭州一間酒吧，並高唱由內地歌手趙雷創作的民謠成名曲《成都》，一度引全場合唱。 不過，對於馬雲的唱功，不少網民毫不留情地點評：「真心覺得……還行」「好難聽」「難為伴奏了」，亦有網民調侃：「有錢能使伴奏跟著人聲走」。

現場短片顯示，馬雲神情陶醉，跟觀眾互動熱烈，還頻頻用手勢和動作呼應歌詞，台下觀眾則漸漸跟唱起來，直到副歌部份變成全場大合唱，還有觀眾尖叫助興。

不過，網民卻紛紛直言馬雲唱功「退休後原形畢露」。還有人調侃道，「有錢就是可以為所欲為」「有錢唱啥都好聽」「為甚麼要在杭州唱《成都》？」。

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馬雲曾表示自己有3個夢想：繪畫、演戲、唱歌，他多次在公開場合一展歌喉，還曾力邀王菲合唱微電影主題曲《風清揚》。有網民戲稱：「有人唱歌是為了賺錢，馬雲賺錢是為了唱歌。」

▼馬雲在舞台上造型百變

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