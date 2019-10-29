【多此一舉】浙江男被蛇咬傷自斷手指「保命」　醫生：其實沒必要

浙江臨安一名男子在山上工作時，意外被蛇咬傷。因害怕毒發身亡，他立即自斷手指「保命」，隨後往醫院治療。 醫生則表示，男子其實沒必要這樣做，皆因被毒蛇咬傷，毒素蔓延至全身需要過程，只要及時就醫，通常不會致命。

張先生被蛇咬傷後，因害怕毒發身亡，立即自斷手指「保命」，隨後往醫院治療。（網上圖片）

10月26日早上，家住臨安的張先生在出上工作時，食指不小心被毒蛇「五步蛇」咬傷。因害怕自己走動後毒性發作，一時恐懼緊張，就拿刀將自己的食指斬斷，再將斷指就地丟棄。

隨後，他來到杭州市中醫院骨傷科和皮膚科急診室治療。被醫生問到食指少了一大截，他回答到：「砍了，保命要緊！」。

經檢查發現，張先生的凝血功能正常，醫生為他注射抗蛇毒血清。本來斷指尚可以再植，但由於已被張先生丟棄，如今只能由骨科醫生手術處理斷指殘端，張先生也將留下終身殘疾。

醫生指，「五步蛇」並非像傳說中那樣，被咬後走上五步便會毒發身亡。（視覺中國）

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若及時就醫 通常不會致命

「斷指保命」的做法到底是對是錯？杭州市中醫院皮膚科醫生袁丞達直言「實在沒必要」。他表示，被毒蛇咬傷，毒素蔓延至全身需要過程，只要及時就醫通常不會致命。「五步蛇」也並非像傳說中那樣，被咬後走上五步便會毒發身亡。哪怕是最毒的銀環蛇，被咬後只要在6小時內就醫，也不會有性命之憂。

袁丞達又指，該醫院皮膚科今年共接診蛇咬傷患者1200人次，像張先生這樣的「極端患者」並不少見，大約30%的患者處理傷口的方式錯誤。「有人用刀砍斷手指或腳趾，用繩子或鐵絲狠狠捆綁結紮被咬一側肢體，甚至企圖用火燒的方法破壞傷口內的毒素，等到入院時，肢體已出現壞死。」