語言不通又難忍生活受限制　2名中國詐騙犯外逃後回國自首

近日有內媒報道稱，2名偷渡至菲律賓的中國籍詐騙犯，因在海外生活艱難，遂想回國投案自首，目前已被浙江湖州南太湖新區警方帶回。

警方費心將2名疑犯「接回」。（中新網）

報道稱，案件追溯至去年12月。當時南太湖新區的派出所接到報警，市民白某稱，有微信好友向他推薦了一款可以賺錢的投資理財遊戲，騙他充值了4萬元（人民幣．下同）後失去蹤影。

至今年2月，當地派出所抓獲該案疑犯3名，另有4名同犯潛逃至緬甸。同年6月， 這4名疑犯又從緬甸偷渡逃到了菲律賓。查清情況後，民警設法與該4人取得聯繫，並對他們做思想工作，勸其自首。

而4名疑犯本以為可以逍遙法外，卻因在逃成了「黑戶」，被當地移民局通緝的日子過得十分艱難。加上對周圍環境不熟悉和語言不通，這幾名疑犯的日常生活也受到許多限制。

據後來回國自首的疑犯交代，那段時間他們天天都在想念遠在國內的家人密切一聽到警報聲響起就會疑神疑鬼，還經常做噩夢。他表示，「我們每天都在懺悔，想回國投案自首。」

2名疑犯最終回國自首。（中新網）

最終在9月，其中兩名疑犯決定回國自首。但由於他們是偷渡出國，沒有合法身份，想要回國也成了一件難事。湖州市公安局得知此事後，向浙江省公安廳報告情況，由省廳與駐菲大使館工作人員取得聯繫。輾轉多次，用了近一個月時間，兩名嫌疑人才得以坐上回國飛機。

兩名嫌疑人被抓獲後，白某被騙的4萬元也被成功追回。目前該案件仍在調查中。

（中新網）