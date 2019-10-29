內地最型流浪漢「犀利哥」再現街頭？　網傳近照實為數年前舊圖

內地曾出現一名流浪漢，因冷峻憂鬱的外型、犀利的眼神在網絡爆紅，人稱「犀利哥」。他在街頭遊走的照片曝光後，引來網民熱議，後來還獲邀商演賺錢。 近日有傳媒報道，「犀利哥」再度流離失所、淪落街頭，網上更熱傳一張疑似是「犀利哥」和路人的近期合照。惟01記者翻查資料後發現，這張合照早在2016年的報道已出現過，當時被標註為「網民發現犀利哥後拍的合照」。

「犀利哥」成名照。（網上圖片）

據悉，犀利哥本名是程國榮，原本是江西鄱陽人，2010年在浙江寧波街上行走時，一身破爛衣服配上憂鬱眼神，如模特兒的氣勢令他在網絡爆紅。隨後「犀利哥」被揭發身世，原來患有精神病，與家人失聯後流落街頭，是一名乞丐。

「犀利哥」早年已婚，並育有兩名孩子，後來他的父親和妻子車禍離世，而在外打工的他深受打撃，加上生活壓力令他精神失常，不記得家中情形，常年流落街頭行乞。在他爆紅後，借助網絡力量幫他找回家人，同時成功為他籌款，令他得以接受治療。

「犀利哥」一度恢復神智，被家人接回江西家鄉後，又獲多地商家邀請代言表演，高峰期試過一場表演賺入人民幣3萬元。但他的弟弟亦曾表示，「犀利哥」常在後台哭泣大叫，根本不能獨自表演。在2013年，他被安排入住精神病院，出院不久，又曾被人發現在街上撿垃圾吃。

其家人則在2016年證實，犀利哥已經離家很久了，也許是回到了最初流浪的地方。他的家人還說，因家庭經濟狀況欠佳，根本無力承擔照顧一個精神病人的醫療費用，只能任他「自生自滅」。

網上流傳疑似網民與「犀利哥」近期的合照，指他精神病復發再度流浪街頭。但實際上這張相片已經在數年前的傳媒報道中出現過。（網上圖片）

「犀利哥」的蹤跡近日再度受到關注，網上也流出疑似是網民與「犀利哥」的合照。據觀察，相中疑似「犀利哥」的男子，其衣著與「犀利哥」9年前走紅網絡所穿的深色厚外套十分相似，只是他的帽子遮蓋了半張臉，無法辨認此人是否就是真正的「犀利哥」。

但01記者在網上查閱合照來源時發現，這張相片在2016年其實已出現在傳媒報道中。當時的圖片說明顯示，這是網民與成名後的「犀利哥」合照，也有說是網民發現「犀利哥」時拍的照片，顯然非近期所拍，因此也無法證實，「犀利哥」如今是否再度淪落街頭。

（綜合報道）