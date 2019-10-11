內地男網紅涉拐賣婦女迫賣淫被捕　家人村民震驚：他以前愛做慈善

在內地坐擁400萬粉絲的網紅「乞丐哥」高德飛涉及逾20宗拐賣婦女、強迫賣淫等案件，於8月在貴州被捕。近日有媒體曝光了高德飛家庭背景等相關細節，令案件再次引起熱議。 原來在家人以及同村人的眼中，高德飛並非「大惡」之人，反而經常做出「回報家鄉」的善舉。因此高出事後，不少村民感到十分震驚。與高德飛未婚生子的妻子至今亦感到疑惑，「他平時可不是這樣」。

網紅「乞丐哥」高德飛此前在直播平台坐擁400多萬粉絲。（網上圖片）

逃亡不忘直播 藏身山上挑釁警方

據悉，高德飛自2015年開始玩直播，因為歌曲《陌生的貴州》、約人打架、砸林寶堅尼車等行為在內地走紅，曾自稱直播半個小時能賺20萬元（人民幣．下同）。高給自己改名「乞丐哥」，粉絲稱他為「丐幫幫主」，粉絲則自稱為「丐幫弟子」。

實際上，高德飛是一名通緝犯，涉嫌利用其網紅身份接近陌生女孩，其中還涉及到未成年人，將她們拐賣至海南省、江西省等地，並在今年3月被警方列為網上追捕對象。獲知被通緝後，高德飛試圖以200萬來擺平事件，同時於5月起在直播平台上消失，但他逃亡期間還是忍不住要玩直播，後因妻子誕子興奮拍片放上網而露出馬腳。

警方成功抓獲高德飛。（警方供圖）

據民警透露，高德飛逃亡時藏在叢林密布的山上，還在四周裝上監控鏡頭。民警上山的時候，高德飛從監控看到後避開抓捕，後來更打電話給警方挑釁說：「你們穿拖鞋是不可能抓到我的」。最終警方在設局後成功抓獲高德飛，但他在被捕時竟然強調「我是投案自首」。

高父：他在家從不幹壞事，只做慈善

高德飛被捕引發很大關注和震驚，他的父母以及妻子都表示難以置信。高妻表示，「新聞上說的這些，我感到好陌生。」她回憶和高德飛接觸期間，他表現很好，「如果真有這些（拐賣婦女等），我至少應該知道一點點吧？他應該告訴我的。如果真是這樣，他讓我感到很陌生。」

高德飛與「妻子」是未婚生子，尚未正式登記註冊，二人因直播結識。（網上圖片）

高父亦表示，兒子在村裏「從不幹壞事，幹的都是慈善」。他說，「村裏60歲以上的老人，哪個沒收過他送的東西？」據悉，高父不時聽到村民路過高家門口時會議論說「就是這家人給我們送東西的」，他一度感到很高興，「畢竟我兒子做了好事嘛！」

除了高的家人以外，與他同村的村民亦同樣感到十分詫異。該村的黨支部書記表示，「他（高德飛）在外面怎麼樣就不清楚了，但在村裏的口碑蠻好，沒有打架鬥毆等情況，相反，做了很多慈善。」據介紹，高德飛曾給村內貧困老人和學生送錢，曾給逾40名學生每人派了100到200元。逢年過節，高德飛還宴請全村人，非常大方。

目前該案仍在偵查中，內媒《新京報》對此評論稱，雖然這屬於極端個案，但近年來一再發生的網紅失德，甚至利用網絡影響力違法犯罪事件，並不鮮見。評論認為，高德飛將影響力當成他作惡的掩體，也遭到影響力反噬，提醒粉絲應該警覺，網紅的頭銜並不代表人品高度。

（紅星新聞、新京報）