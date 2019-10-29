【架勢十足】馬雲與菲律賓拳王對練　「挑機」美國不敗拳王美韋達

上月退任阿里巴巴董事局主席的馬雲，退休後的生活似乎「多姿多彩」，不但現身杭州一間酒吧高唱民歌，又與菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）對練拳擊，宣布共組「The Real Manny Team」，公開挑戰美國「不敗拳王」美韋達（Floyd Mayweather）。

馬雲在片中架勢十足。（Twitter）

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曾奪得8個不同級別的世界拳王金腰帶、現為菲律賓參議員的帕奎奧周日（27日）在推特上，發布與馬雲對練拳擊的影片。帕奎奧更向美韋達「下戰書」，說他如果想要「真正的打鬥」，就跟他打，又稱他和馬雲組成「真正的帕奎奧隊」（The Real Manny Team），如果想玩表演賽，可以與馬雲打。

馬雲在片中架勢十足，豪言自己已經做好準備（Yeah, I am ready.），任何時間地點都沒問題，帕奎奧隊已蓄勢待發（Manny's team is ready）。

美韋達擁有「50勝0敗」的戰績，是著名的「不敗拳王」。（路透社）

資料顯示，帕奎奧與美韋達曾在2015年交手過，經過12局，最終由美韋達獲勝。美韋達擁有「50勝0敗」的戰績，是著名的「不敗拳王」。

馬雲素愛武術，2017年還曾在片長約23分鐘的微電影《功守道》中演中，與甄子丹、李連杰、吳京等中國最著名的武打明星對打。（資料圖片）

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馬雲素愛武術，2017年還曾在片長約23分鐘的微電影《功守道》中演中，與甄子丹、李連杰、吳京等中國最著名的武打明星對打。

值得一提的是，馬雲上周六（26日）亦曾現身杭州一間酒吧，並高唱由內地歌手趙雷創作的民謠成名曲《成都》，一度引全場合唱，同時引起網民熱議：