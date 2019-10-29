【有片】昆明外賣員撞斃老婦：瞥一眼停留4秒逃逸　警6小時破案

日前，雲南昆明一名外賣員騎電單車撞倒過路老婦後，只是瞥一眼便冷漠離開，前後停留時間僅4秒鐘，而老婦經送醫搶救無效後宣告死亡。 警方接到報案後，經過6小時偵查，將肇事的李姓男子抓獲。

上周四（24日）11時左右，一名男子到昆明交警二大隊報案，稱其母23日下午3時左右，在昆明市環城西路一處路段，步行橫過馬路時摔倒受傷，後經送醫搶救無效後死亡，家人懷疑可能是發生交通事故，請求交警予以調查。由於距離事發已近20小時，且死者家屬無法提供逃逸車輛的任何特徵，偵破案件一度陷入困難。

事發現場閉路電視畫面。（影片截圖）

不過，交警二大隊警員根據事發時段查找到事故地點的閉路電視畫面，顯示一名外賣員在路中央騎着電單車，及後將一名過馬路的行人撞倒，他停留幾秒鐘後便沿原路線駛離現場。

警員經過排查，最終鎖定肇事電單車車牌為「雲AT9***」。然而該車牌登記的車型與肇事車差異較大，警員與該車牌車主取得聯繫後得知，其將車牌與登記車輛於1個月前賣給一名楊姓電單車修理工。

警員詢問楊姓修理工得知，楊男買來車後將車牌拆下，並安裝在另一輛電單車上，賣給一名兼職外賣員的李姓男子。24日下午4時50分左右，警員將李男成功抓獲，李男當場對其肇事逃逸的事實供認不諱。目前李男已被刑事拘留，案件正在進一步調查中。

（綜合報道）