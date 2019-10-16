昆明女大學生溺亡案引關注　涉案女生稱「不懼任何調查詢問」

雲南昆明女大學生李心草落水身亡案，引發社會廣泛關注。伴隨着事件的持續發酵，曾和李心草同行並一同出現在監控錄像中的女生任某及昆明理工大學對此事首次予以回應。任某稱，她「不懼怕任何調查和詢問」。

10月16日，據內媒《南方都市報》報道，李心草的同學稱，涉案監控錄像中出現的另一名女子也是李心草的同學任某某。9月9日事發後，任某一直沒回校，直到10月7日假期結束後才回來。

任某針對此事曾在班級社交平台QQ群發了很長一段話，自稱她能回答清楚所有的疑問和質疑；她不懼怕任何調查和詢問，但「不存在的事就是不存在」，「希望大家能理性，相信法律的公正。」

針對目前備受輿論關注李心草案件，昆明理工大學回應稱，以警方的調查結果為準，該校目前正全力配合警方調查。「 李心草所在的學院工作人員包括輔導員，一直在跟家屬聯繫。現在警方還沒有出調查結果，我們只能說配合。」

死者的母親陳美蓮。（網絡圖片）

此前，10月12日，微博名為「李心草媽媽」的網友發帖稱，自己叫陳美蓮，她的女兒李心草是昆明理工大學大二的學生，9月9日凌晨，她收到警方消息稱，女兒在盤龍江醉酒溺水，9月11日，女兒的遺體被打撈上岸。

陳美蓮示，她找到了女兒在溺水前在酒吧的監控錄像，看到女兒和室友，還有兩名男子在一起，李心草疑被猥褻以及被暴力對待，她認為女兒的死因另有隱情。

涉事酒吧。（網絡圖片）

10月14日，昆明公安局當天發佈最新通告稱，該局將就「雲南女大學生李某草跳江自殺案」成立專案組並將對盤龍分局對此案的前期工作開展倒查。

《人民日報》旗下欄目「人民微評」在當晚10時30分發表評論：呵護一株「小草」的尊嚴，要求警方「成立工作組核查，揭開李心草之死謎團」，並高呼：公眾有理由相信正義不被溺亡，真相終會水落石出。

據悉，事發後李心草媽媽曾和涉事同伴一方進行調解，賠償金額在90萬元人民幣左右，不過雙方未達成一致。案件正在進一步調查中。