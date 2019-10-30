河南伊川農商銀行傳倒閉引擠提　人行急澄清：資金充裕，經營正常

河南洛陽伊川縣的農商銀行近日發生擠提風波，皆因網上流傳消息稱，該行「行長跑路，農商行要倒閉」，從而引發市民恐慌。 伊川縣政府、人民銀行洛陽市中心支行和洛陽銀保監分局其後急忙發布通告澄清，指伊川農村商業銀行經營正常，資金充裕，請銀行儲戶不要聽信謠言，以訛傳訛。

有市民排隊辦理業務的籌號顯示為1490，在其前面仍有419人。（網上圖片）

綜合內媒報道，10月28日晚，伊川農商行一名主要負責人被相關部門帶走問話，此消息擴散後，引發儲戶恐慌，網上有反映該行董事長康鳳利的帖子，涉及貸款、回扣等方面。

翌日（29日），網上流傳的圖片顯示，伊川農村商業銀行其中一家分行排滿了辦理業務的人，時至當日中午12時42分，該行派籌已派到了第1490號，而當時仍有419人等待辦理業務。

擠提風波發生後，河南伊川農村商業銀行股份有限公司當日下午以官方微信公號，發布一份蓋有伊川縣委、縣政府公章的通告，稱當日伊川農商銀行各營業網點出儲戶集中辦理業務，由於人員較多、業務集中，辦理過程變慢。請廣大儲戶不要聽信謠言，以訛傳訛，避免個人切身利益受到損失，合理安排時間，避開業務高峰期。通告還強調，擅自編造、傳播金融系統的不實言論者，必將受到嚴懲。

伊川縣委相關負責人回覆傳媒時表示，「儲戶無需擔心，銀行是國家的，不會出問題，什麼時候去取錢都行。」

此外，人民銀行洛陽市中心支行和洛陽銀保監分局周三（30日）聯合發表公告，指目前伊川農村商業銀行經營正常，資金充裕，足額交納了準備金，支付能力充足。

公告指出，對部分儲戶集中提款事件高度關注，強調該行是依法設立的農村商業銀行，接受監管部門的監管。「該銀行參加了存款保險，存款人的合法權益受到法律保護，希望存款人能夠理性對待事件。」

伊川縣公安局稍早前則發布通報稱，一名王姓網民編造並通過微信群散布「農商行快破產」等虛假消息，混淆视听，因虛構事實擾亂公共秩序被行政拘留5日。

（綜合報道）