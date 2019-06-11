銀行員工實名舉報：青島銀監局長生活淫亂　銀行資產損失近30億元

山東濟南農商銀行副監事長彭博日前實名舉報當地廳級官員有情婦及私生子，另指公司內有高層參與巨額詐騙案，導致銀行損失30億元人民幣。 有關部門表示正在聯合開展進一步調查，將嚴格按法規處理。

濟南農商銀行高層被指包庇詐騙行為令銀行損失30億元，但沒有受到追責。（VCG）

一篇名為《實名舉報山東廳級干部生活淫亂，銀行資產損失近30億元》引發熱議，舉報人是濟南農商行副監事長、職工監事彭博。她指控青島銀監局局長王忠坦、山東省聯社分管人事的副主任丁浩升生活作風有問題，還稱有30億大案牽涉山東省聯社、濟南農商行高層，還舉報山東省聯社多項違規之處。有關部門表示正在聯合開展進一步調查，將嚴格按法規處理。

彭博舉報稱，2015年3月，時任濟南農商行副部長李丹雨私刻假濟南農商行假公章，並建立假賬戶，與大慶農商行做票據業務。至2016年9月被我行發現時，已涉嫌詐騙近30億。商行負責人馬立軍等擔心自己被問責，惡意拖延、斡旋，隱瞞，直至2018年4月，濟南農商行被起訴負一半責任，賠款近15億，但省聯社未按照規定對馬立軍進行停職、追責。

舉報又指王忠坦及丁浩升生活淫亂，兩人分別有情婦及私生子女。丁提拔情婦由普通職員連升幾級成濟南農商銀行合規部長。而彭博則懷疑舉報高層而遭到報復，被無理降職。

濟南農商銀行早前回應指彭博的指控不實，因彭博未獲升職，以書面形式不斷向國家和省信訪局、省紀委等有關部門信訪，又指彭博先後6次向國家信訪局信訪，但彭博否認，稱只要求不要被無故降職，。

（瀟湘晨報）