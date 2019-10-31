【深圳智能公廁】如廁前要掃QR code支付　超時自動開門惹不滿

在深圳羅湖區，供遊客和市民遊憩的淘金山綠道上月剛剛開通，卻因設置了需經QR code支付才能如廁的智能公廁惹來爭議。 有市民反映，掃QR code收費的過程會耽誤時間，帶來不便，還有遊客質疑收取2元的合理性。而最令大家不滿的是，每個公廁每次限時使用20分鐘，如果超時門會自動打開，非常尷尬。

深圳淘金山綠道的智能公廁。（網上圖片）

綜合內媒報道，淘金山綠道共有4個智能公廁。據公廁管理員透露，因為平時來遊玩的市民都會經過此地，而離這裏最近的免費公廁約為1公里，大家都會就近使用付費的公廁。

談及公廁收費的理由，管理員解釋稱，這幾個廁所裝修豪華，可以滿足母嬰以及殘障人的需求，而且自動化設備齊：沖水智能、垃圾桶開合智能，還有冷氣、紫外線防蚊蟲等功能，「收費很正常」。

據悉，使用智能公廁時需要在廁所門前掃碼支付2元，並限時使用20分鐘，如果超時門會自動打開。管理員認為，對普通人來講，20分鐘足夠他們如廁，所以基本不存在「人正在上廁所門開了」的情況。

有市民發現付款後卻打不開廁所門，耽誤時間。（影片截圖）

但針對限時的這個設計，有網民抱怨稱，「萬一肚子不舒服還沒解決完，門就開了不就曝光了？」還有人表示，「保潔需要錢，收費是可以理解的，但限時就尷尬了，難道遇到沒解決完還要穿好褲子出來再掃一下QR code嗎？」

此外，還有遊客認為，掃QR code收費的過程會耽誤時間，造成不便，也有人質疑收費2元的合理性。有前來散步的長者表示，他自己會操作掃QR code支付，但據他了解，與他同齡的不少長者多數不會操作。

另一位長者則認為，淘金山綠道是一個公園，屬於公共娛樂場所，應該讓市民免費使用公廁。「而且我今天出門沒有帶手機，萬一有內急了該怎麼辦呢？」還有市民認為收費可以理解，但2元一次太貴。

對於種種投訴和不滿，羅湖區城管局回應稱，為緩解給遊客造成的不便，該局將在淘金山翠蔭驛站設置大巴車環保移動公廁，免費對外開放。深圳市城管局環衛處則表示，淘金山綠道的收費公廁由企業全程投資建設管理，收費的目的不在於消費，而在於提醒市民愛護公共產品，培養文明習慣。

（南方都市報、第一現場）