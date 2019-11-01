元曲作家張養浩墓碑遭塗鴉鑿字　官方稱無法修補將加鋼化玻璃保護

在山東濟南，近日有市民發現，有人惡意破壞著名元曲家張養浩的墓碑，石碑上的碑刻被「塗鴉鑿字」。當地文化和旅遊局回應稱，被鑿壞的部分無法修補，下一步將用鋼化玻璃對相關碑刻加裝保護裝置。

公開資料顯示，張養浩是元代著名元曲家，曾作《山坡羊．潼關懷古》，「興，百姓苦；亡，百姓苦」這一名句便出自他筆下，而他的墓也被山東省列為省第二批文物保護單位。

元曲作家張養浩墓碑是山東省第二批文物保護單位。（網上圖片）

微博認證為水墨畫家的網民「孟慶泉」日前發文稱，文忠園張養浩墓的碑刻被人惡意塗畫。其發布的圖片顯示，張養浩祭文碑上的字被惡意鑿刻，「濟南市第一批重點文物」被改為「濟南市第七批重點文物」，還有人用綠色、黑色、紅的水彩在上面「塗鴉」。

據悉，張養浩墓園遺留有3塊明代石碑、1塊清代石碑，這次被人塗畫的就是兩塊明代祭文碑。孟慶泉認為，文忠園裡有很多碑刻，保存得都非常完整，字跡清晰，史學價值包括書法價值都非常高，應該加以保護。惟該園的碑刻附近並未設置圍欄等設施，園內也未安裝監控設備。

濟南市文旅局表示，將考慮對文忠園內的墓碑附近加蓋鋼化玻璃罩。（網上圖片）

對於文物受破壞一事，濟南市文旅局周四（10月31日）回應稱，接到舉報後已報警處理，警方則表示已經鎖定並控制了破壞文物的疑犯，但疑犯疑似有精神疾病，是否涉及刑事犯罪、具體如何處理等細節，還需繼續調查。

事發後，當地文保部門聘請了專業公司和人員對受損祭文碑進行鑒定和補救維修，據工作人員透露，塗污的顏料應該可以清理掉，但是被鑿壞的石碑、文字應該是無法恢復的，造成了永久性的損毀，會考慮在墓碑外加蓋鋼化玻璃罩，避免參觀遊覽的市民直接觸碰到墓碑。

（齊魯晚報、新京報）