【國寶級文物】上海大學師生盜拓1500年前南朝石刻　或遭行政處罰

歷史文物不應亂碰本是常識，但上海大學數名師生卻似乎並不清楚，並於日前來到江蘇丹陽市，非法拓印已有1500多年的歷史的國家文物保護單位「南朝石刻」，所幸其行為未對文物本體造成損害。 根據內地相關規定，這數名師生的行為已經違法，當地文物部門正在研究對他們作出行政處罰。

上海大學師生盜拓1500年前南朝石刻。（網上圖片）

10月6日中午，網民「若耶溪」的文物愛好者與朋友到丹陽三城巷一帶尋訪南朝石刻，卻見到數名大學生模樣的年輕人將紙鋪開，在一尊大型動物石刻拓印，並不時傳來擊打石刻發出的「噹噹」響聲。

「若耶溪」從網上得知這些年輕人未經文物部門批准後，便向丹陽市文物部門舉報，職員亦隨即到場了解後，並證實梁文帝蕭順之建陵南側石刻、梁武帝蕭衍修陵石刻、梁簡文帝蕭綱莊陵石刻以及建陵文物保護標識碑遭人擅自拓印，可能存在部分塗損。

現存石刻33處 需國家文物局批准才能拓印

資料顯示，南朝石刻屬「國家文物保護單位」，是南北朝時期，宋、齊、梁、陳四個朝代（合稱南朝）的帝后陵、王侯墓前的石刻。現存石刻33處，分散在南京、句容、丹陽三地，其中南京21處，集中在棲霞和江寧區，句容1處；丹陽11處，均屬全國重點文物保護單位。

有專家表示，文物拓印需要專業人士操作，並採用專業技術，否則會對文物造成污染、損壞。而南朝石刻歷經1500餘年，表面已出現嚴重風化，非法拓印對其傷害很大，墨汁流淌、滲入石刻內部，會導致石刻圖案無法辨識，敲擊則會對石刻本體造成損害，造成表皮脱落。其作為國家文物保護單位，更必需國家文物局批准才能拓印。

丹陽市文物部門報案後，警方查出盜拓南朝石刻的數名涉事師生，來自上海大學美術學院。涉事老師自述，其已研究南朝石刻很久，此番是課堂結合野外進行遊學，只是沒有意識到自己行為已違法。

南朝石刻為全國重點文物保護單位。（網上圖片）

南京南朝石刻曾被非法拓印

根據相關專家鑑定，涉事師生的拓印行為未對文物本體造成損害，對三尊南朝石刻的外觀有少許影響，相關部門將聘請有相關資質的單位和專業人員處理殘存的墨跡。當地文物部門職員表示，鑑於涉事師生的行為已經違法，但其將石刻用於學習研究之用，而非用於商業販賣，文物部門將根據情況作出行政處罰決定。

值得一提的是，南朝石刻已非首次被非法拓印。2014年，位於南京棲霞區的全國文物保護單位，南朝蕭景、蕭憺陵墓石刻也遭非法拓印。警方在調查後，對盜拓者作出拘留7日罰款500元（人民幣，下同）的處罰。為了清洗石刻上殘留的污跡，前後共花費3.5萬元，才將墨跡污染基本清洗乾淨，但碑文陰刻字體已經受到墨汁侵蝕。