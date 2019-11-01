稱山東大學女生漂亮「留學生很幸福」　萬達校招主持人引眾怒被炒

近日，中國萬達集團在山東大學中心召開校園招聘宣講會，主持人因發表不當言論而引起眾怒，最終萬達方面表示將其開除。

日前，涉事主持人在一場山東大學舉行的宣講會的開場白中表示：「今天很榮幸來到美麗的濟南，山東大學的女生都很漂亮，我不由得感歎，山大的留學生真幸福。」

這番言論令外界聯想到此前的「學伴事件」。7月6日，中國社交平台微博上有網友發文稱山東大學一個留學生配三個女學伴，從2017年的一對一配對，改革為2018年的每個留學生配三個健康學伴，形成三人學伴小組。

有曝料者表示，作為留學生的伴讀，被留學生邀請參加聚會時就必須參加，如果不參加的話，會被以種族歧視或不尊重等理由投訴，被投訴的結果就是被扣分，扣補助。

此事被曝光後引起軒然大波，有網民斥山東大學此舉是為留學生「拉皮條」。

另據內媒觀察者網7月12日的微博消息，山東大學2018年的一份通知顯示，一名留學生因車禍住院，學校為其招募了25名志願者陪護。

對此，山東大學於7月12日道歉稱將對項目全面評估，認真總結反思。

萬達主持人的不當言論再次刺痛山東大學師生的神經，引發不滿。事件發生後，學校就業辦的老師要求涉事主持人停止宣講並道歉。但主持人對此回應稱，只是開了一個不合時宜的玩笑。

事件持續發酵，許多網友表示對萬達主持人的言論表示譴責。迫於輿論壓力，該主持人於11月1日凌晨在社交平台微博上發表致歉信。

致歉信稱，「我真的不是存心要惡意詆譭如此受人尊敬的山東大學，但我深知我的言論已釀成嚴重後果。我願意接受大家的全部批評和譴責，同時也會接受各界對我的一切處理結果」。

濟南高新萬達廣場也於11月1日發表聲明表示道歉，並稱將不當言論的主持人做開除處理。