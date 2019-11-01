華為Mate30系列5G手機「每分鐘賣1個億」　內地網民點睇5G月費？

內地昨日（10月31日）正式啟動5G商用，三大電訊運營商亦在同日公布多種月費計劃，定價在128元至869元（人民幣．下同）不等，惟大部分內地網民確認為收費偏貴。 備受關注的華為Mate 30系列5G版本也於今日（11月1日）上午10:08正式開售。華為商城的官方微博宣稱，開售至10:15，該款手機「每一分鐘銷售額1個億」。

華為商城的微博宣稱，Mate 30系列5G版本「每一分鐘銷售額1個億」。（微博截圖）

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據悉，華為Mate 30系列5G版本售價在4,999元起。華為消費者業務CEO余承東此前介紹，華為Mate 30系列作為全球首款第二代5G商用手機，在5G SoC單芯片內實現2G/3G/4G/5G通用、NSA/SA雙模、FDD/TDD全頻段、5G+4G雙卡雙待。相比其他手機，華為Mate30 Pro 5G版是目前市場上發布的唯一一款同時支持SA/NSA的5G手機。

實際上，今年以來，華為、vivo、三星（Samsung）、小米等手機廠商都推出了5G產品，其中以vivo和華為最為積極。據「新浪手機」的數據，截至今年9月，市場上5G手機銷量前三名分別為vivo iQOO Pro、華為Mate 20X和vivo NEX 3。

而為了迎接即將來臨的「雙十一」購物節，手機廠商預計會開展促銷活動，進一步拉低5G手機的入手門檻。vivo日前已宣布，iQOO Pro 5G版限時最高優惠400元，意味著可以最低以3398元的價格買到5G手機。

11月1日，天津首家中國移動5G旗艦營業廳開門迎客。（視覺中國）

不過買到了價錢相宜5G手機之後，開通5G服務的費用又是否在市民的負擔範圍內？據此前報道，內地電訊商推出的5G套餐，每月收費均不低於128元。同樣是5G網絡服務，若想擁有更快上網速率和更多的數據用量，則需要付更貴的月費。

其中中國移動的5G套餐個人版月費最高為598元，家庭版最高為869元。至於中國聯通和中國電信，其5G套餐最高均為599元。三大電訊商不同套餐的數據用量都是從30GB到300GB不等。

5G套餐資費曝光後迅速引起內地熱議。在微博上，截至11月1日下午4時左右，約18.4萬名網民參加了「新浪科技」主持的投票活動「你認為5G套餐價格貴嗎？」

其中89.2%的人選了「貴」，只有不到5%的人認為「不貴」，其餘約6%的人則選了「目前還不好說」。此外，還有不少人留言說「4G夠用了」、「4G就挺好的」。

在一個投票中，近9成內地網民認為5G套餐價格貴。（網上圖片）

不過。此前也有電訊商內部人士指出，前期5G套餐會有折扣，整體上5G套餐剛開始的一兩年，價格不會便宜，但其後會逐步下降。

央視財經評論員王冠則認為，作為消費者來說，可以等一等再換5G手機。他表示，綜合各方資訊看，明年下半年預計會有更多2000元甚至以下的5G手機上市；基數擴大後，互聯網公司才會有動力來研發推出5G時代新的應用App，明年下半年市場出現創新應用高潮是大概率事件，所以更好的體驗可能還要等一等。

（綜合報道）