【駕駛艙拍照】女乘客與機長是情侶　桂林航空重罰終身停飛惹質疑

桂林航空早前被揭發有機長允許女乘客在客機飛行途中進入駕駛艙，公司其後發聲明指涉事機長被處以「終身停飛」，其他機組人員一定期間停飛。據悉，該名女乘客與涉事機長是情侶，前者是桂林旅遊學院2017級空中乘務專業的學生，現時已回校接受處理。 最新消息更提到，桂林航空相關責任人亦要被處分，包括桂林航空董事長胥昕及總經理兼運行副總經理瞿濤，兩人分別被嚴重警告及記大過處分，同時要扣罰3個月標準積效工資。

桂林航空相關責任人事後亦要被處分。（網上圖片）

據《關於給予桂林航空乘客進入駕駛艙違規事件責任人處分的通報》的文件顯示，為「嚴肅紀律、警示他人」，桂林航空決定給予相關責任人處分，胥昕被嚴重警告，並扣罰3個月標準積效工資、瞿濤被記大過，管理級別由M4降為M3，並扣罰3個月標準積效工資。此外，維修副總經理楊文眾及前安全總監尹枘記、客艙與地面服務部總經理孟楠、航空安保部總經理史子橋、前安全監察部總經理康文生，亦分別被記大過及扣罰3個月工資。至於飛行部總經理嶽丁則被免職免級。

文件同時提到，當班副機師吳江、副機師吳瑞亭、當班乘務長李恒、當班乘務員陳中玉、當班安全員李遠軍都要停飛12個月，同時技術級別降級。至於被記大過及終身停飛的涉事機長蘇晨，文件稱桂林航空會與民航局溝通，建議吊銷其飛行執照、終身停飛。

值得一提是，業內人士「資深機長陳建國」事後發文質疑，桂林航空與蘇晨僅屬僱傭關係，前者可以解除勞動合同，但無權令後者終身停飛。事實上如果嚴格按照民航局的規章，本身亦沒有可以進行終身停飛的處罰依據，相關處罰政策僅是解聘或降低至最低級別，並停飛3個月至6個月。桂林航空此舉反而是違反規定，隨意或者違規加重處罰機組人員。

照片流出後，有機師根抓飛行通話頻率、油門位置、存在水杯茶具等細節，判斷照片是在客機飛行途中拍攝。

對於外界的質疑，桂林航空在周二（5日）回應指，涉事機長在公司的工作期間不會再執飛，但是否終身停飛，最終仍要看民航局的決定。

（綜合報道）