女乘客受邀進駕駛艙拍照涉違規　桂林航空：涉事機長被終身停飛

有內地網民周日（3日）晚間在微博爆料指，一名沒有身穿航空公司制服的年輕女子進入一架民航客機的駕駛艙內，坐在駕駛座拍照打卡。事件引發關注後，有多名機師指證，照片中的駕駛艙擺設符合飛行時狀態，質疑此舉已經嚴重違反航空運行規章和空防安全規定。 涉事的桂林航空公司周一（4日）發表聲明，指已成立調查小組並啟動內部調查程序，當事機長被終身停飛，涉事的其他機組人員被無限期停飛並接受公司進一步調查。

女乘客於駕駛艙內拍攝的照片。還配上「超級感謝機長呀！！實在是太開心了」的描述。（網上圖片）

網傳照片顯示，在駕駛艙內拍照的女子長髮及肩，身穿棕色絨毛衣服，一手扶住臉龐，另一隻手擺出「V字手勢」，顯得十分開心。其面前的餐桌上還放置了一些茶具，照片還配上「超級感謝機長呀！！實在是太開心了」的描述。

內媒報道引述多位機師指出，根據網傳照片中飛行通話頻率、油門位置、存在水杯茶具等細節，基本可以判斷照片是在真實客機飛行中拍攝。有資深民航機長表示，照片中與正常商業客機駕駛艙一模一樣，也並非模擬飛行訓練環境，因為模擬飛行訓練都是「複雜特情訓練」，明確規定不允許帶入水杯，遑論茶具。

交通運輸部簽發的《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》第121.545條規定，允許進入駕駛艙的人員包括機組人員、局方監察員等6類人士，其中並未包含乘客。

及至周一（4日），負責營運涉事航班的桂林航空公司發聲明稱，經核實，該事件發生在今年1月4日桂林至揚州航班上，公司決定對當事機長處以終身停飛；涉事的其他機組成員則被無限期停飛，並需接受公司進一步調查。

桂林航空指出，將針對此次事件深刻反思、認真改進，嚴格遵守中國民用航空局的各項規章制度，做好內部整改，切實增強全體人員的安全責任意識及規章意識，加強樹立嚴謹的安全運行工作作風，杜絕類似事件的再次發生。

（上游新聞、微博）