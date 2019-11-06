【有片】領導要求「看不見一片樹葉」　清潔工用高壓水槍打落樹葉

近日，鄭州的清潔工人據稱為了配合領導檢查，做到「看不見一片樹葉」的效果，竟然用高壓水槍打落樹上的黃葉，促使其加速落下再掃走。相關影片在網上廣為流傳，引發網民熱議。

鄭州的清潔工人為了做到「看不見一片樹葉」的效果，竟然用高壓水槍打落樹上的黃葉。（影片截圖）

從網友拍攝的影片中看到，在11月1日，在河南鄭州鄭東新區的一條街道上，清潔工人正在用高壓水槍打落樹上的黃葉，促使樹葉加速落下。清潔工人表示，領導檢查要求「6個看不見」，包括樹葉、煙頭、垃圾、胡亂擺放的共享單車等，而要「看不見一片樹葉」很難做到，加速黃葉落下能集中清掃。

清潔工人表示，領導檢查要求「6個看不見」，包括樹葉、煙頭等，加速黃葉落下能集中清掃。（影片截圖）

鄭東新區市政園林局環衛部門5日表示，他們從來沒有要求過清潔工人用水槍來打樹葉，給他們配發水槍是為了清掃地面。負責人吳國志又表示，他們肯定是不支持清潔工人的這種做法，「作為管理部門，我們將約談負責環衛工作的管養公司相關領導，加強相關作業的規範要求，杜絕此類事情再次發生」。

報道指，在本月初，鄭州市城市精細化管理服務辦公室曾召開工作推進會，對全國文明創建工作和城市精細化管理工作進行安排部署。下一階段，鄭州將實施最高標準最嚴要求最強措施，全力推進城市精細化管理。

網民熱議：

「可以沒有垃圾，這個季節地上有一點樹葉很正常，這才顯示鄭州的秋天景象嘛。」

「怕落葉砸著領導。」

「真是累死也掃不完，站著說話不腰疼，他試試如何保持地上無一片落葉。」

「有規矩是好的，但也得具體問題具體解決呀。」

（綜合報道）