滴滴順風車即將重新上線試營運　限制女性用戶服務時間被批涉歧視

內地網約車平台「滴滴順風車」此前發生宗命案，結果自去年8月底起暫停業務至今。 及至本周三（6日），滴滴順風車宣布將於11月20日起，除續在北京、黑龍江哈爾濱、山西太原等7個城市上線試營運。 試營運方案提出不少安全措施，但亦使男女性用戶的服務時間有差別，被質疑是性別歧視。

試營運方案提出除會聯合公安機關對註冊車主進行綜合背景審查之外，同時引入失信人名單篩查，可公開查詢到的「失信被執行人」（俗稱「老賴」）無法註冊成為順風車車主，並積極探索與第三方企業的合作方式。

滴滴順風車的註冊車主將有嚴格審查制度。（視覺中國）

新方案亦會秉承「司乘平等」原則，將原有的「信任值」升級為「行為分」，以更有效引導司機及乘客雙方在滴滴順風車平台上的「好行為」。換言之，不止是司機，行為分較低的用戶，一樣可能會影響服務的正常使用。

試營運方案最大的爭議點，在於男女性能使用的服務時間不同，女性最晚只能到晚上8時，較男性的晚上11時為短。對此，滴滴順風車解釋指，目前所公布的僅是小範圍試運行方案，屬於公開徵集意見的一部分，未來正式上線的方案，將根據社會各方的意見反饋持續不斷完善。

滴滴CEO程維及滴滴順風車事業部總經理張瑞亦分別表態，「我們懷著敬畏之心再次出發，希望能為用戶的出行提供更多選擇，也承擔更多的社會責任，努力提升安全，把好的事情真正做好」，會在試運營期間逐一走訪城市，聽取問題和反饋。

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