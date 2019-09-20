乘客安全事故頻發　內地網約車滴滴出行祭出「黨員司機」

因屢發乘客安全事故，內地叫車平台滴滴出行的安全性、司機的資質和運營車輛的質量一直以來受到不少用戶詬病。在大力度整改後，滴滴祭出了司機資質認證「殺手鐗」——黨員司機。

據滴滴出行19日微信公號消息，有乘客叫網約車時發現，司機的頭像背景是紅色的，上面有一個黨徽標誌，點擊頭像，司機介紹資料裏還有一個「黨員司機」的榮譽勛章。

滴滴黨員司機個人主頁。（網上圖片）

滴滴官方稱，這是在滴滴平台上通過「紅旗方向盤」項目認證的黨員司機。在黨員司機的車內，乘客還會發現在副駕駛的前方有一條紅色的車貼，上面有「黨員司機」幾個黃色的大字，旁邊還有一行小字：「滴滴出行黨委」及「紅旗方向盤」。

副駕駛位的紅色車貼「黨員司機」。（網上圖片）

滴滴出行微信公號同時介紹，該公司平台的司機流動黨支部，在9月通過滴滴的線上司機課堂「百川教育平台」對全業務線司機進行了「不忘初心，牢記使命」的愛黨愛國教育。接下來，平台司機流動黨支部還會拓展到更多城市。

據瞭解，「紅旗方向盤」計劃是滴滴2018年底在北京啟動的，被稱為滴滴在互聯網和黨建領域的一次嘗試。

據悉，2018年8月底滴滴出行旗下產品「滴滴順風車」爆出司機姦殺乘客案後，滴滴出行被指客服機制存在安全漏洞等致命問題。隨後，滴滴出行公開招募千名中共黨員做客服，當時滴滴出行在公告中稱，招募中共黨員做客服是為了確保中共黨組織在安全保障和應急處置中發揮核心作用。

滴滴2018年底在北京啟動「紅旗方向盤」計劃。（網上圖片）

根據內媒此前報道，滴滴出行自2013年組建中共黨支部，2016年9月黨支部升級為黨委，滴滴稱目前公司有3750名黨員，公司黨委下轄24個支部，除北京18個支部外，還包括上海、浙江、華南和西南支部。

近年來，內地互聯網企業如阿里巴巴、京東、騰訊等都成立了黨支部，騰訊更表示微信是由黨員帶頭開發。但黨支部通常是由公司內部人員中的黨員自發成立，沒有特定的企業職位是負責黨建。