【巴黎聖母院大火】中法簽署合作文件　中國專家將參與修復工作

時值法國總統馬克龍訪華，中法雙方日前在北京簽署合作文件，中國專家將會參與巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）的修復工作。

據內地傳媒報道，中法雙方將於2020年確定巴黎聖母院保護修復合作的主題、模式及中方專家人選，並會盡早選派中國專家與法國團隊共同參與現場修復工作。合作文件還提出中法雙方將就陜西秦始皇陵兵馬俑保護，展開技術與科學交流及培訓項目。

合作文件還提出中法雙方將就陜西秦始皇陵兵馬俑保護，展開技術與科學交流及培訓項目。（視覺中國）

另一方面，報道亦引述國家文物局局長劉玉珠透露，自巴黎聖母院發生大火後，中法文化遺產主管部門間已有多次函件來往，討論合作設想。巴黎聖母院是法國乃至歐洲的文明象征之一，修復工作受到法國國內的高度重視和國際社會的高度關註，秦始皇陵兵馬俑則是享有國際盛譽的中國文化遺產，其保護研究也一直廣受國際關注。中法雙方選取巴黎聖母院和秦始皇陵兵馬俑展開保護修復和研究，將極大拓展中法文化遺產合作深度，在世界範圍內產生積極示範效應。

事實上，早前有獨立出版公司舉辦了一場巴黎聖母院設計比賽，旨在為教堂的未來創造一個新願景。最終由兩名中國建築師的「巴黎心跳」（PARIS HEART BEAT）方案贏得冠軍。但值得一提是，上述比賽並無得到法國官方授權，該公司亦表明與法國政府無關，亦與天主教會或巴黎聖母院管理機構無關。法國國民議會在7月已經通過重建巴黎聖母院的法案，但至今仍未有具體修復方案。

（綜合報道）