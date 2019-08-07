【巴黎聖母院大火】屋頂設計比賽　中國建築師的「巴黎心跳」奪冠

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）4月發生大火，標誌性的頂部哥德式塔尖一夜燒毀。大火之後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，計劃在5年內完成巴黎聖母院重建工作。 為此，獨立出版公司GoArchitect舉辦了一場巴黎聖母院設計比賽（The People's Notre-Dame Cathedral Design Competition），旨在為教堂的未來創造一個新願景。 當地時間5日，GoArchitect公布比賽結果，兩名中國建築師的「巴黎心跳」（PARIS HEART BEAT）方案贏得冠軍。

「巴黎心跳」設計方案圖。（GoArchitect官網）

據中國建築師Zeyu Cai和Sibei Li對其方案的闡述，「巴黎心跳」主要由三個部分構成：水晶般的屋頂，反射出巴黎歷史悠久的城市面貌；塔尖上的裝置，如時間膠囊般追溯城市的記憶；主體塔尖，以萬花筒的形式來讚美城市景觀。「巴黎心跳」的重點，就是在萬花筒中心，有一個利用磁懸浮技術、於塔尖頂端浮動的時間膠囊，將每半個世紀打開一次。該裝置在塔尖有節奏地上下浮動，象徵巴黎起伏的心跳。

磁懸浮裝置為過去留下了記憶，為未來的故事留出了空間；新塔尖代表了人類的記憶，存在和希望；時間膠囊有節奏地上下移動，呼吸和與城市一起跳動。

另據GoArchitect官網消息，除了中國建築師贏得冠軍外，其餘5個入圍總決賽的作品分別來自加拿大、英國（2位）、美國和日本。今次比賽共有超過56個國家200多名建築師投稿，投稿作品總數達226件，並有3萬名網民參與投票。

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據此前報道，巴黎聖母院4月15日發生大火並嚴重損毀。火災後，各界承諾為重建巴黎聖母院捐款，總額達8.5億歐元（約74.6億港元）。

（綜合報道）