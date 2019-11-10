王思聰欠債遭禁搭飛機高鐵　內媒：坐私人飛機住自家酒店也需批准

內地萬達集團董事長王健林獨生子王思聰，日前被上海嘉定區法院頒令限制消費，其中就涵蓋乘坐飛機，以及列車軟臥、輪船二等以上艙位，以及高鐵、動車等。有不少網民調侃道，王思聰「這下只能坐私人飛機了」。 不過，有內媒就翻查相關法律和規定，指出王思聰即使要搭私人飛機，亦需要向法院申請並獲得批准。至於限制消費令涵蓋的酒店等級，也包括萬達旗下各品牌酒店，意味著王思聰住「自家酒店」也頗為困難了。

上海法院公布對王思聰的限制消費令。（網上圖片）

據早前報道，王思聰因涉及合同糾紛案，遭法院限制高消費，除了交通方面的限制外，亦不得進行購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋，租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公，購買非經營必需車輛，旅遊、度假，支付高額保費購買保險理財產品等「非生活和工作必需的消費行為」。若違反該令，經查證屬實將予以罰款和拘留；情節嚴重，構成犯罪的則會被追究刑事責任。

當時，不少網民表示，王思聰身為「富二代」，就算被限制消費，出行也未必受公共交通工具限制，例如可以選擇坐其父親或自己的私人飛機。

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不過，內媒《澎湃新聞》指出，上海嘉定區法院在文件中提到，若被限制消費人群因私消費以個人財產實施前述行為，可以向法院提出申請；如果公司因經營必需而進行前述禁止的消費活動，應當向法院提出申請，獲批准後方可進行。由於私人飛機屬於個人財產，王思聰即使要搭私人飛機，也必須要過法院這一關。

另外，限制消費令中還規定，不得在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費。根據萬達酒店及度假村官網資料，其旗下5大酒店品牌定位都不低於三星。如此看來，被限制消費的王思聰亦不得入住萬達旗下酒店。

2019年9月，王思聰現身上海機場。（VCG）

身家仍至少數十億元

事實上，雖然遭到限制消費，但王思聰仍然身價不菲。2017年時，王思聰身家最高達到63億元（人民幣，下同），2018年下降到50億元。時至今日，王思聰財富雖無確切統計，但其成立的普思資本官網顯示，公司目前投資規模仍然超過30億元，而王思聰持股100%。

另據「天眼查」數據顯示，王思聰在20間公司擔任法人代表，在33間公司擔任股東，在34間公司擔任高管，對107間企業擁有實際控制權。

（每日經濟新聞、澎湃新聞、最高人民法院）